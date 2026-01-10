Plus en Vivo

Conducía alcoholizado y terminó contra el Monumento a Urquiza

Uniformados de Gendarmería Nacional que tomaron intervención, advirtieron que el joven conductor no se encontraba en óptimas condiciones de manejo.

Policiales/Judiciales10 de enero de 2026
WhatsApp Image 2026-01-10 at 11.26.15

En la mañana de este sábado, un incidente vial tuvo lugar en la intersección de Lauria y Sansoni, de Concepción del Uruguay, donde una camioneta de alta gama terminó colisionando contra parte de la rotonda J.J de Urquiza.

WhatsApp Image 2026-01-10 at 11.26.14 (1)

El hecho ocurrió en plena mañana, y requirió la intervención conjunta de Gendarmería Nacional, Jefatura Departamental Uruguay y Tránsito Municipal.

Personal de Gendarmería Nacional, que casualmente transitaba por el lugar detuvo la marcha de la camioneta oficial Ford Ranger.

Momentos antes, el conductor del rodado había perdido el control, impactando contra los bolardos de protección del Monumento a Urquiza, provocando daños materiales en la infraestructura pública.

Al ser interceptado, los uniformados constataron que el conductor, un joven de 26 años, oriundo de la ciudad de Colón, se encontraba en un aparente estado de intoxicación alcohólica.

WhatsApp Image 2026-01-10 at 11.26.13

Ante la situación, se solicitó la presencia inmediata de los inspectores de la División Tránsito Municipal para realizar los test correspondientes y labrar las actas de infracción.

Afortunadamente, no se registraron heridos en el incidente.

Debido al estado del conductor y a los daños ocasionados, se procedió a la retención preventiva del vehículo, el cual fue trasladado por la grúa municipal.

Asimismo, personal de la Comisaría Segunda labró las actuaciones de rigor por los daños causados al mobiliario urbano.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo