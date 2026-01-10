Conducía alcoholizado y terminó contra el Monumento a Urquiza

La venta de una lancha terminó tras las rejas y en el hospital
Policiales/Judiciales10 de enero de 2026
En la mañana de este sábado, un incidente vial tuvo lugar en la intersección de Lauria y Sansoni, de Concepción del Uruguay, donde una camioneta de alta gama terminó colisionando contra parte de la rotonda J.J de Urquiza.
El hecho ocurrió en plena mañana, y requirió la intervención conjunta de Gendarmería Nacional, Jefatura Departamental Uruguay y Tránsito Municipal.
Personal de Gendarmería Nacional, que casualmente transitaba por el lugar detuvo la marcha de la camioneta oficial Ford Ranger.
Momentos antes, el conductor del rodado había perdido el control, impactando contra los bolardos de protección del Monumento a Urquiza, provocando daños materiales en la infraestructura pública.
Al ser interceptado, los uniformados constataron que el conductor, un joven de 26 años, oriundo de la ciudad de Colón, se encontraba en un aparente estado de intoxicación alcohólica.
Ante la situación, se solicitó la presencia inmediata de los inspectores de la División Tránsito Municipal para realizar los test correspondientes y labrar las actas de infracción.
Afortunadamente, no se registraron heridos en el incidente.
Debido al estado del conductor y a los daños ocasionados, se procedió a la retención preventiva del vehículo, el cual fue trasladado por la grúa municipal.
Asimismo, personal de la Comisaría Segunda labró las actuaciones de rigor por los daños causados al mobiliario urbano.
