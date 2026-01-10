Piedras Blancas: Agredió a su ex pareja en su lugar de trabajo, fue localizado y detenido

En horas de la tarde de este sábado 10, se produjo un incidente que ameritó la intervención policial. Se confirmó a Estación Plus Crespo que efectivos de Comisaría Piedras Blancas acudieron hasta un complejo de cabañas de esa localidad, donde una mujer de 26 años expuso que momentos antes, se encontraba en su lugar de trabajo aguardando el arribo de inquilinos, cuando fue abordada por su ex pareja. El sujeto la llamó hacia el frente del predio y, tras iniciar una discusión motivada por cuestiones personales, la agredió físicamente.

El agresor se retiró rápidamente del lugar, al advertir que la víctima comenzó a solicitar la presencia policial, por lo que con las características de vestimenta y fisonómicas aportadas, los efectivos se abocaron a la búsqueda.

Tras un rápido despliegue, el ciudadano fue localizado a pocas cuadras del lugar y aprehendido.

Asimismo, se constató que sobre el mismo pesaba un pedido de captura vigente, emanado del Juzgado de Garantías de la ciudad de La Paz.

La Unidad Fiscal en turno, dispuso la detención del masculino y su traslado hacia la Jefatura Departamental La Paz, quedando a disposición de la autoridad judicial interviniente.