Piedras Blancas: Agredió a su ex pareja en su lugar de trabajo, fue localizado y detenido

Una mujer de 72 años activó el Botón Antipánico para resguardarse de sus hijos
Ambos tenían restricción de acercamiento y fueron detenidos por la Guardia Especial de Paraná.
Al ser interceptado, la policía constató que además, presentaba un Pedido de Captura vigente, del Juzgado de Garantías de la ciudad de La Paz.Policiales/Judiciales10 de enero de 2026Estación Plus Crespo
En horas de la tarde de este sábado 10, se produjo un incidente que ameritó la intervención policial. Se confirmó a Estación Plus Crespo que efectivos de Comisaría Piedras Blancas acudieron hasta un complejo de cabañas de esa localidad, donde una mujer de 26 años expuso que momentos antes, se encontraba en su lugar de trabajo aguardando el arribo de inquilinos, cuando fue abordada por su ex pareja. El sujeto la llamó hacia el frente del predio y, tras iniciar una discusión motivada por cuestiones personales, la agredió físicamente.
El agresor se retiró rápidamente del lugar, al advertir que la víctima comenzó a solicitar la presencia policial, por lo que con las características de vestimenta y fisonómicas aportadas, los efectivos se abocaron a la búsqueda.
Tras un rápido despliegue, el ciudadano fue localizado a pocas cuadras del lugar y aprehendido.
Asimismo, se constató que sobre el mismo pesaba un pedido de captura vigente, emanado del Juzgado de Garantías de la ciudad de La Paz.
La Unidad Fiscal en turno, dispuso la detención del masculino y su traslado hacia la Jefatura Departamental La Paz, quedando a disposición de la autoridad judicial interviniente.
Ambos tenían restricción de acercamiento y fueron detenidos por la Guardia Especial de Paraná.
Se trató de pertenencias utilizadas para el mantenimiento y puesta en valor de la sede de fe. Uniformados esclarecieron la materialidad.
Uniformados de Gendarmería Nacional que tomaron intervención, advirtieron que el joven conductor no se encontraba en óptimas condiciones de manejo.
El caso sucedió en la ciudad de Santa Elena. La víctima pudo contar lo que padeció ante fiscalía, al igual que otros allegados a la joven. Por el momento no hay detenidos.
La víctima de los impactos de bala se encuentra en el Hospital San Martín de Paraná.
El impacto fue protagonizado por una moto y un automóvil. Hubo derivación médica por la complejidad.
15 bomberos voluntarios trabajaron hasta la sofocación total.
El transporte quedó atravesado en la cinta asfáltica, entre Costa Grande y Las Cuevas.
Sufrió quemaduras que requieren de atención compleja. Se abrió una investigación.
El impacto fue protagonizado por una moto y un automóvil. Hubo derivación médica por la complejidad.
El caso sucedió en la ciudad de Santa Elena. La víctima pudo contar lo que padeció ante fiscalía, al igual que otros allegados a la joven. Por el momento no hay detenidos.