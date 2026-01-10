Plus en Vivo

Ya tiene fecha "La Clásica del Ciclismo Entrerriano": 12ª edición de la Crespo-Racedo

La competencia es organizada por el Equipo Ciclistas Master – Calisa, entidad que desde hace más de una década trabaja de manera sostenida en la promoción del ciclismo y en la organización de pruebas de alto nivel deportivo. Ya tiene fecha de realización.

Deportes10 de enero de 2026Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo
ciclismo Crespo Racedo

El próximo domingo 8 de marzo de 2026, la ciudad de Crespo será escenario de una nueva edición de la Clásica del Ciclismo Entrerriano, tradicional Carrera de Ciclismo de Ruta que celebrará su 12ª edición, reafirmando su lugar como uno de los eventos deportivos más importantes del calendario ciclístico provincial.

La jornada dará inicio a partir de las 08:00 horas, con largada y llegada, en Los Polvorines y Av. Ramírez, en la ciudad de Crespo, y contará con la participación de ciclistas de distintas categorías, provenientes de diversos puntos de la provincia y la región. El circuito propuesto combina exigencia técnica, velocidad y un entorno característico del paisaje entrerriano.

La Clásica del Ciclismo Entrerriano se ha consolidado a lo largo de los años como un evento que trasciende lo deportivo, generando un importante movimiento social, turístico y económico, y convocando a familias, aficionados y amantes del ciclismo.

Desde la organización destacaron la importancia del acompañamiento de la comunidad y el compromiso de continuar fortaleciendo este tipo de propuestas que fomentan el deporte, la vida saludable y el desarrollo local.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
union

Copa Entre Ríos: se juega la fecha 4

Eric Engel | Estación Plus Crespo
Deportes09 de enero de 2026

Durante este fin de semana comienza la segunda rueda de la fase de grupos, donde se invertirán las localías de la primera parte del certamen provincial.

Jabes-Saralegui.png

Jabes Saralegui seguirá en Tigre

Deportes09 de enero de 2026

El entrerriano Jabes Saralegui era uno de los jugadores que debía presentarse en Boca el 2 de enero para iniciar la pretemporada, pero el Xeneize decidió cederlo nuevamente, teniendo en cuenta que no iba a ver minutos en Primera.

Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo