Ya tiene fecha "La Clásica del Ciclismo Entrerriano": 12ª edición de la Crespo-Racedo

El próximo domingo 8 de marzo de 2026, la ciudad de Crespo será escenario de una nueva edición de la Clásica del Ciclismo Entrerriano, tradicional Carrera de Ciclismo de Ruta que celebrará su 12ª edición, reafirmando su lugar como uno de los eventos deportivos más importantes del calendario ciclístico provincial.

La jornada dará inicio a partir de las 08:00 horas, con largada y llegada, en Los Polvorines y Av. Ramírez, en la ciudad de Crespo, y contará con la participación de ciclistas de distintas categorías, provenientes de diversos puntos de la provincia y la región. El circuito propuesto combina exigencia técnica, velocidad y un entorno característico del paisaje entrerriano.

La Clásica del Ciclismo Entrerriano se ha consolidado a lo largo de los años como un evento que trasciende lo deportivo, generando un importante movimiento social, turístico y económico, y convocando a familias, aficionados y amantes del ciclismo.

Desde la organización destacaron la importancia del acompañamiento de la comunidad y el compromiso de continuar fortaleciendo este tipo de propuestas que fomentan el deporte, la vida saludable y el desarrollo local.