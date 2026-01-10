Ya tiene fecha "La Clásica del Ciclismo Entrerriano": 12ª edición de la Crespo-Racedo

Copa Entre Ríos: se juega la fecha 4
Durante este fin de semana comienza la segunda rueda de la fase de grupos, donde se invertirán las localías de la primera parte del certamen provincial.
La competencia es organizada por el Equipo Ciclistas Master – Calisa, entidad que desde hace más de una década trabaja de manera sostenida en la promoción del ciclismo y en la organización de pruebas de alto nivel deportivo. Ya tiene fecha de realización.Deportes10 de enero de 2026Eric Engel | Estación Plus Crespo
El próximo domingo 8 de marzo de 2026, la ciudad de Crespo será escenario de una nueva edición de la Clásica del Ciclismo Entrerriano, tradicional Carrera de Ciclismo de Ruta que celebrará su 12ª edición, reafirmando su lugar como uno de los eventos deportivos más importantes del calendario ciclístico provincial.
La jornada dará inicio a partir de las 08:00 horas, con largada y llegada, en Los Polvorines y Av. Ramírez, en la ciudad de Crespo, y contará con la participación de ciclistas de distintas categorías, provenientes de diversos puntos de la provincia y la región. El circuito propuesto combina exigencia técnica, velocidad y un entorno característico del paisaje entrerriano.
La Clásica del Ciclismo Entrerriano se ha consolidado a lo largo de los años como un evento que trasciende lo deportivo, generando un importante movimiento social, turístico y económico, y convocando a familias, aficionados y amantes del ciclismo.
Desde la organización destacaron la importancia del acompañamiento de la comunidad y el compromiso de continuar fortaleciendo este tipo de propuestas que fomentan el deporte, la vida saludable y el desarrollo local.
El entrerriano Jabes Saralegui era uno de los jugadores que debía presentarse en Boca el 2 de enero para iniciar la pretemporada, pero el Xeneize decidió cederlo nuevamente, teniendo en cuenta que no iba a ver minutos en Primera.
El crespense, mediocampista central, llegó libre de Patronato y jugó la última temporada para Gimnasia de Concepción del Uruguay.
El Torneo Apertura levanta el telón el 22 de enero.
El futbolista llega libre tras su segundo ciclo en River y fue el técnico Nicolás Diez quien lo confirmó.
El futbolista surgido de Cultural, firmó con el elenco “Funebrero” que se reforzó con el objetivo de volver a primera.
15 bomberos voluntarios trabajaron hasta la sofocación total.
El transporte quedó atravesado en la cinta asfáltica, entre Costa Grande y Las Cuevas.
Sufrió quemaduras que requieren de atención compleja. Se abrió una investigación.
El impacto fue protagonizado por una moto y un automóvil. Hubo derivación médica por la complejidad.
El caso sucedió en la ciudad de Santa Elena. La víctima pudo contar lo que padeció ante fiscalía, al igual que otros allegados a la joven. Por el momento no hay detenidos.