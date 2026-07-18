Betsabé Páez volvió al alto nivel: la atleta crespense saltó 1,86 metros en Rosario

Luego de estar alejada del atletismo por lesiones y operaciones, la deportista oriunda de Crespo volvió hace un tiempo a las competencias y logró una destacada marca de 1,86 metros en un torneo disputado este sábado 18 de julio en Rosario. El registro la ubica cuarta en la lista nacional permanente y marca un regreso soñado a la alta competencia.

La actuación representa un importante paso adelante en su regreso a la competencia, luego de haber permanecido varios años alejada de las pistas como consecuencia de un prolongado calvario de lesiones y diversas intervenciones quirúrgicas.

Hace apenas unas semanas, en su primera presentación oficial tras el extenso parate, Páez había registrado 1,74 metros, una marca que ya evidenciaba su recuperación. Sin embargo, en Rosario dio un nuevo salto de calidad al mejorar notablemente ese registro y confirmar que vuelve a ubicarse entre las mejores exponentes del país.

Con los 1,86 metros, la deportista de Crespo quedó ubicada en el cuarto lugar de la lista nacional permanente de salto en alto, recuperando además un lugar de relevancia para el atletismo argentino de cara a las próximas competencias de la región.

Más allá del resultado deportivo, la actuación tiene un fuerte valor simbólico. Después de atravesar un largo proceso de recuperación física y emocional, Betsabé Páez volvió a competir al máximo nivel y encontró en Rosario la recompensa a años de esfuerzo, perseverancia y dedicación.

Su regreso constituye una excelente noticia para el deporte argentino y, especialmente, para Crespo, ciudad que vuelve a celebrar los logros de una de sus atletas más destacadas, protagonista de una historia de superación que hoy tiene un nuevo y merecido capítulo de éxito.