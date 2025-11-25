AFA le abrió un expediente a Estudiantes por el desplante a Rosario Central

Paraná Campaña: finalistas confirmados en las categorías formativas y primera división femenina
El fútbol chacarero, ya conoce a los equipos que definirán los títulos en las categorías Sub 11, Sub 13, Sub 15 Masculinas y Primera División Femenina.
Además de las autoridades, el Tribunal de Disciplina mencionó a doce futbolistas del "Pincha" que están expuestos a posibles sanciones.Deportes25 de noviembre de 2025
La controversia generada por la coronación de Rosario Central como "Campeón de Liga 2025" a través de la tabla anual escaló a las oficinas de la AFA. El Tribunal de Disciplina informó, a través del Boletín N° 6793 Bis, la apertura de un expediente contra Estudiantes de La Plata tras la protesta realizada por sus jugadores, quienes hicieron el pasillo de honor dando la espalda al plantel rosarino.
La AFA notificó formalmente a la dirigencia del club, incluyendo al presidente Juan Sebastián Verón, la comisión directiva y el capitán Santiago Núñez. Se les otorgó un plazo de 48 horas para formular su defensa y enviar su descargo por el "eventual incumplimiento" del protocolo de reconocimiento.
Además de las autoridades, el Tribunal mencionó a doce futbolistas del "Pincha" que están expuestos a posibles sanciones. Entre ellos figuran Fernando Muslera, Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Cristian Medina, Mikel Amondarain y Lucas Alario.
De manera curiosa, Alario, quien era suplente, fue señalado por haberle comunicado previamente a Fatu Broun y Ángel Di María lo que ocurriría.
El reglamento interno, publicado en el Boletín N° 6625 en febrero, establece que el pasillo de reconocimiento es obligatorio y debe realizarse "mirando a los jugadores que transitan, sin realizar movimientos o conductas que alteren el desarrollo normal del protocolo".
Además, prohíbe explícitamente "gestos de burla o de provocación" que desvirtúen el espíritu del reconocimiento. La decisión de Estudiantes, que se tomó luego del informe arbitral de Pablo Dóvalo, profundiza la grieta con la dirigencia de la AFA.
Cadena 3
El fútbol chacarero, ya conoce a los equipos que definirán los títulos en las categorías Sub 11, Sub 13, Sub 15 Masculinas y Primera División Femenina.
El elenco conducido por Marco Percara, derrotó a Talleres en el tercer partido de semifinales por 47-43 y será rival de Estudiantes en la serie final.
Racing derrotó a River por 3 a 2 al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Presidente Perón, por los octavos de final del Torneo Clausura 2025.
Unión de Crespo logró reponerse rápidamente del desgaste de la final de Paraná Campaña y, menos de 24 horas después, obtuvo un triunfo fundamental en el Torneo Regional Federal Amateur.
El equipo U15 de Unión de Crespo se coronó campeón del Torneo Promocional de la Asociación Paranaense de Básquet Femenino, tras imponerse en la final ante Atlético María Grande por 63 a 47.
La Asociación Deportiva y Cultural de Crespo obtuvo este domingo 23 de noviembre el título del Torneo Promocional – Clausura de la Federación Entrerriana de Hockey sobre Césped, al vencer en la final a Atlético Hasenkamp.
El Centro Comercial sostiene que la apertura del nuevo local debería encuadrarse en la Ley 9393 y adelantó que podría pedir la revisión del procedimiento que autorizó la habilitación municipal. Señalaron que, de no aplicarse la normativa vigente, se pondría en riesgo la competitividad del comercio local.
Tan solo 10 cuadras separaban al damnificado de la autora del hecho. En pocas horas hubo allanamiento y aprehensión.
En la madrugada del domingo 23 de noviembre, numerosos fieles de Crespo participaron de una nueva edición de la Peregrinación del Agradecimiento hacia Boca del Tigre, una manifestación de fe que, según las apreciaciones de los organizadores, este año reunió a más personas que en la edición anterior.
Falleció tras una intervención policial. Se realizarán pruebas detalladas, mientras la Fiscalía delegó la investigación a una fuerza nacional, para garantizar imparcialidad.