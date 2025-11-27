´Chiqui´ Tapia aseguró que le quedan “muchos años más” como presidente de AFA

Torneo Clausura: cronograma y horarios confirmados para los cuartos de finalDeportes27 de noviembre de 2025
La actividad comenzará el sábado, con el partido entre Central Córdoba de Santiago del Estero y Estudiantes de La Plata.
En medio de las críticas a su gestión, el mandatario del fútbol argentino adelantó que seguirá al frente del ente.Deportes27 de noviembre de 2025
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio ´Chiqui´ Tapia, aseguró que le quedan “muchos años más” en el cargo, en medio de las críticas hacia su gestión.
Sin lugar a dudas, las últimas dos semanas en el fútbol argentino aumentaron a mansalva las críticas a la gestión de Claudio Tapia que inició en 2017. Polemicas en el reducido de la Primera Nacional, lo propio en la Liga Profesional y un insólito título de campeón otorgado a Rosario Central en las oficinas de AFA hicieron que Tapia quede nuevamente bajo la lupa.
Este miércoles en los Premios Alumni, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el presidente de la AFA declaró: “No es la primera vez que vivimos esto, pasaron tres presidentes en casi 9 años que me ha tocado presidir el fútbol argentino y me quedan muchos años más. No tengan dudas de que cuando se venza mi mandato, van a tener la posibilidad de presentarse los que quieran y las luchas se dan desde adentro, no se dan desde afuera, las discusiones se dan desde adentro, como se tienen que dar, cara a cara".
“Acá todos sabemos que hay muchísimas cosas para mejorar pero también sabemos de que los únicos que le dan la posibilidad al fútbol argentino, que le dan lo que realmente tiene valor son los jugadores, son los técnicos, son los dirigentes del fútbol argentino que hacen un esfuerzo para poder armar equipos competitivos, torneos competitivos, donde todos tengan la misma posibilidad” agregó.
Además, en medio de aplausos de sus pares, Tapia concluyó apuntando al presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón: “Hay algunos que por ahí se olvidan, que jugaron dos días antes que Barracas Central y estaban afuera del reducido y que, porque no ganó Huracán y no ganó Belgrano de Córdoba, clasificaron y hoy tienen la posibilidad de pelear el torneo”.
El Centro Comercial sostiene que la apertura del nuevo local debería encuadrarse en la Ley 9393 y adelantó que podría pedir la revisión del procedimiento que autorizó la habilitación municipal. Señalaron que, de no aplicarse la normativa vigente, se pondría en riesgo la competitividad del comercio local.
El Ejecutivo definió cuándo se hará efectivo y a quiénes alcanza el monto extra, con motivo de las fiestas 2025.
La comunidad de Crespo atraviesa horas de hondo pesar tras conocerse el fallecimiento de Armando Reisenauer, vecino entrañable y figura emblemática del barrio San José. Tenía 76 años y su partida deja un vacío difícil de dimensionar para quienes lo conocieron y compartieron con él décadas de vida comunitaria.
En dos casos, son tramos que dejarán de ser doble mano; mientras que en otro, se volverá al anterior criterio de doble circulación.