Atletismo Máster: Marisol Tozzi obtuvo dos títulos sudamericanos

Con el acompañamiento de José María Villagra, la atleta oriunda de Reconquista se consagró en la prueba de los 1500 y 5000 metros del certamen disputado en Chile.

Deportes27 de noviembre de 2025Estación Plus Crespo

Desde el 24 al 30 de noviembre, se desarrolla en Santiago de Chile, el 22° Campeonato Sudamericano de Pista y Campo de Atletismo Máster. El epicentro de las actividades es la Pista Atlética “Mario Recordon”. 

Hoy jueves 27, se llevó a cabo la prueba de los 5000 metros con 32 participantes. Marisol Tozzi, oriunda de Reconquista (entrenada y acompañada por el crespense José María Villagra), culminó en la primera posición con un tiempo de 19 minutos y 31 segundos. El podio lo completaron la chilena Alejandra Ponce Herrera (19’ 54” 01/10) y la uruguaya Rocío Luzardo (20’ 10” 31/10). 

Ayer miércoles 26, en la prueba de los 1500 metros (con la participación de 22 atletas) Tozzi, también obtuvo el primer puesto con un tiempo de 5 minutos, 8 segundos y 89 centésimas. El segundo puesto fue para la bicampeona mundial de la prueba, la chilena Andrea Poblete Flores (5’ 21” 49/100). El podio lo completó otra representante argentina, Gabriela Verónica Giménez con una marca de (5’ 21” 72/100). 

En la prueba de los 10km de ruta, desarrollada el pasado lunes 24 con la presencia de 27 atletas, Tozzi culminó la prueba en la 4° ubicación con un tiempo de 37 minutos, 51 segundos y 7 décimas. Al podio se subieron Rocío Luzardo de Uruguay (37’ 29” 7/10), Paulina Letelier Fuentealba de Chile (37’ 32” 6/10) y la argentina María José Silvestre (37’ 46” 6/10).

