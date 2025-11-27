Atletismo Máster: Marisol Tozzi obtuvo dos títulos sudamericanos

Vóley: Etapas de definiciones
La agenda de la Escuela Municipal de Voleibol de Crespo sigue completando casilleros en esta temporada 2025, participando en las etapas decisivas en los diferentes certámenes donde interviene.
Con el acompañamiento de José María Villagra, la atleta oriunda de Reconquista se consagró en la prueba de los 1500 y 5000 metros del certamen disputado en Chile.Deportes27 de noviembre de 2025Estación Plus Crespo
Desde el 24 al 30 de noviembre, se desarrolla en Santiago de Chile, el 22° Campeonato Sudamericano de Pista y Campo de Atletismo Máster. El epicentro de las actividades es la Pista Atlética “Mario Recordon”.
Hoy jueves 27, se llevó a cabo la prueba de los 5000 metros con 32 participantes. Marisol Tozzi, oriunda de Reconquista (entrenada y acompañada por el crespense José María Villagra), culminó en la primera posición con un tiempo de 19 minutos y 31 segundos. El podio lo completaron la chilena Alejandra Ponce Herrera (19’ 54” 01/10) y la uruguaya Rocío Luzardo (20’ 10” 31/10).
Ayer miércoles 26, en la prueba de los 1500 metros (con la participación de 22 atletas) Tozzi, también obtuvo el primer puesto con un tiempo de 5 minutos, 8 segundos y 89 centésimas. El segundo puesto fue para la bicampeona mundial de la prueba, la chilena Andrea Poblete Flores (5’ 21” 49/100). El podio lo completó otra representante argentina, Gabriela Verónica Giménez con una marca de (5’ 21” 72/100).
En la prueba de los 10km de ruta, desarrollada el pasado lunes 24 con la presencia de 27 atletas, Tozzi culminó la prueba en la 4° ubicación con un tiempo de 37 minutos, 51 segundos y 7 décimas. Al podio se subieron Rocío Luzardo de Uruguay (37’ 29” 7/10), Paulina Letelier Fuentealba de Chile (37’ 32” 6/10) y la argentina María José Silvestre (37’ 46” 6/10).
En medio de las críticas a su gestión, el mandatario del fútbol argentino adelantó que seguirá al frente del ente.
La actividad comenzará el sábado, con el partido entre Central Córdoba de Santiago del Estero y Estudiantes de La Plata.
En el estadio “Marcelo García” de la ciudad de Pocito, provincia de San Juan, se desarrolló el torneo ganado por el Club Atlético Sarmiento de Crespo.
Quedó en el poderoso bombo 1 y evita a las potencias en la fase inicial. El 5 de diciembre, en Washington, se definirá qué rivales tendrá en su camino hacia la defensa del título.
El fútbol chacarero, ya conoce a los equipos que definirán los títulos en las categorías Sub 11, Sub 13, Sub 15 Masculinas y Primera División Femenina.
El Ejecutivo definió cuándo se hará efectivo y a quiénes alcanza el monto extra, con motivo de las fiestas 2025.
La comunidad de Crespo atraviesa horas de hondo pesar tras conocerse el fallecimiento de Armando Reisenauer, vecino entrañable y figura emblemática del barrio San José. Tenía 76 años y su partida deja un vacío difícil de dimensionar para quienes lo conocieron y compartieron con él décadas de vida comunitaria.
En dos casos, son tramos que dejarán de ser doble mano; mientras que en otro, se volverá al anterior criterio de doble circulación.
La votación resultó 5 votos a favor y 4 en contra, tras la exposición de criterios diferentes por parte de cada bloque de concejales. El Ejecutivo consiguió el aval para dicho incremento en las boletas próximas a emitirse.