Unión derrotó al líder Peñarol de Paraná y volvió al triunfo en la Copa Entre Ríos

El encuentro se disputó en el estadio de Unión, donde el conjunto local mostró solidez y eficacia para quedarse con los tres puntos.

El marcador se abrió a los 40 minutos del primer tiempo, cuando Exequiel Díaz convirtió el primer gol del partido. En el complemento, Unión sostuvo la ventaja y terminó de asegurar el triunfo en tiempo de descuento: a los 48 minutos del segundo tiempo, Ulises Yankovich anotó el segundo tanto, sellando el 2 a 0 definitivo.

Con este resultado, el equipo crespense volvió al triunfo como local y logró frenar al puntero de la zona, sumando una victoria de relevancia en el desarrollo del certamen provincial.

Actividad de los otros equipos de Crespo

La participación de los clubes de Crespo continuará durante el fin de semana, con compromisos correspondientes a distintas zonas de la Copa Entre Ríos.

Zona 2

Ferrocarril y Juventud Unidos de Enrique Carbó vs. Sarmiento de Crespo

📅 Domingo 11 de enero

🕔 17:00

🏟️ Estadio de Libertad de Gualeguay

Zona 3

Defensores del Oeste de Basavilbaso vs. Cultural de Crespo

📅 Domingo 11 de enero

🕗 20:00

🏟️ Estadio “12 de Octubre”

De esta manera, los equipos crespenses afrontan un fin de semana con partidos importantes que incidirán en sus respectivas posiciones dentro de la competencia.