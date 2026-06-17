Se fue la “Madre Costera”: falleció Dominga Ayala de Almada en Crespo

Entrevista realizada el 22 de agosto de 2017

La comunidad de Crespo y miles de amigos despiden con profundo pesar a Dominga Ayala de Almada, conocida popularmente como “La Madre Costera”, quien falleció este miércoles 17 de junio de 2026 a las 20:00, a los 93 años de edad.

Por expreso pedido suyo, no será velada. Sus restos serán cremados y sus cenizas esparcidas en su lugar de nacimiento, Colón, Entre Ríos, cerrando así un ciclo de vida profundamente ligado al río, a la memoria y a la identidad entrerriana.

Dominga, cuyo nombre completo era Natividad Dominga Ayala, trascendió las fronteras de su entorno familiar para convertirse en una figura entrañable de la cultura litoraleña. Fue reconocida como la musa inspiradora de la emblemática “Canción de cuna costera”, una de las obras más representativas del cancionero entrerriano, compuesta por el poeta y músico entrerriano Linares Cardozo.

Su historia quedó inmortalizada en esa obra que atraviesa generaciones y que retrata la vida sencilla y sacrificada de los pescadores del Paraná: “Allá en el rancho la madre / mece con tierna emoción / una cunita de sauce / entonando esta canción”. Aquella imagen tenía rostro, nombre e historia: la de Dominga, meciendo a su hijo en las orillas de Puerto Sánchez.

Hace algunos años, en una charla con FM Estación Plus Crespo, Dominga había compartido recuerdos de una vida marcada por el río y la resiliencia.

“Aquí estoy muy bien, en casa con mi hijo y mi nuera, portándonos bien y cuidándonos”, decía entonces con serenidad.

En aquella entrevista repasó su extenso recorrido de vida: había nacido en 1932 y relataba con precisión sus raíces y los distintos lugares que marcaron su historia.

“Viví mis primeros años en Colón, frente a Paysandú, en una isla llamada Caridad. Mi padre cuidaba hacienda, era pescador y abastecía de pescado a los barcos de trasbordo”, recordó.

Su infancia estuvo atravesada por las crecidas y las sudestadas, fenómenos que obligaban a la familia a dejarlo todo de manera repentina.

“Cuando el río crecía fuerte, de día o de noche, teníamos que juntar lo imprescindible e irnos a la ciudad hasta que todo pasara”, contaba.

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Después llegarían 76 años en Puerto Sánchez, el tradicional barrio de pescadores de Paraná, donde forjó gran parte de su historia y crió a sus hijos. Entre ellos Martín, aquel “gurisito costero” que inspiró los versos de Linares Cardozo y que convirtió una escena cotidiana de maternidad en patrimonio cultural.

En los últimos años residía en Crespo, acompañada por su familia, llevando una vida tranquila, lejos del bullicio, pero con la riqueza de una memoria viva que supo transmitir a cada generación.

Con su partida se va mucho más que una mujer de 93 años: se apaga una voz que encarnaba la esencia del litoral profundo, la maternidad humilde, la vida ribereña y una parte invaluable de la identidad entrerriana.

Pero su historia seguirá viva. En las aguas del Paraná, en las cunas de sauce de la memoria colectiva y en cada vez que alguien vuelva a entonar: “Gurisito costero, duérmase...”