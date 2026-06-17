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Adiós a Dominga Almada: Tristeza en la costa !!!!

Natividad Dominga Ayala de Almada ha fallecido este miércoles 17 de junio. Y todos sus amigos lloramos su partida.
Crespo17 de junio de 2026 Por: Lic. Roberto Romani


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Almada_Romani

Hija de Francisco Celestino Ayala y Faustina Valdez, quienes en 1940 navegaron en canoa durante dos meses y siete días desde la Isla Caridad, frente a Paysandú, hasta Puerto Sánchez, en Paraná.

Esposa de Martín Domingo Almada y madre de Rubén, Martín y Gloria Raquel, además de otros retoños costeros que incorporó a su existencia, sacrificada y buena.

La conocí, hace muchos años, en la contemplación de la luz ribereña, al abrigo de los afectos crecidos; evocando a sus hermanos de patria y cielo.

La hemos querido juntando auroras de amistad y canto.

La abrazamos hoy con el mismo amor que ella entregó generosamente a sus entrañables habitantes de esperanza y río.

Ver también: 

dominga-ayala-Se fue la “Madre Costera”: falleció Dominga Ayala de Almada en Crespo

Y repetimos con Linares nuestra admiración eterna:

" Hay una madre costera cuyos méritos son demasiados para señalarlos.

La mujer de Domingo Almada es el símbolo cabal de la madre de pueblo, entrerriana.

Recuerdo una noche inolvidable que la nanita de Dominga hacía dormir su nuevo pichoncito: la dulce melodía escapaba y se estiraba, tan mansamente, que hasta el Paraná parecía calmarse:

"No llore mi niño, duérmase soñando; que su mama islera lo está consolando".

Por Roberto Romani

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