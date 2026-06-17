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Continua con intensa actividad la Escuela Municipal de Vóley de Crespo

Cuatro divisiones de la Escuela Municipal de Crespo tuvieron actividad durante el fin de semana largo. Dos se presentaron en casa y otras dos viajaron. 
Deportes17 de junio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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Las presentaciones fueron en la continuidad del Torneo Oficial de la Asociación Paranaense de Voleibol (Sub 16, Sub 18 y Primera varones) y en un certamen libre desarrollado en Seguí (Recreativo avanzado).

SUB 16

El lunes 15 de junio jugaron tres encuentros como locales, en el ‘Arena Celeste’ de la Asociación Deportiva y Cultural, las chicas de Sub 16 de la EMC.

Lograron triunfos ante Neuquén (2-0) y Unión Agrarios de Cerrito (2-0), mientras que perdieron frente a Rowing dorado (2-1).

El equipo estuvo integrado por: Felicia Alba, Malena Steinle, Xiomara Schonfeld, Ana Paula Bolzán, Rocío Ayelén Serfas, Mía Schneider, Selene Espinosa, María José Feder y Cele Kern. DT: Alejandro Brambilla.

SUB 18

La formación Sub 18 de la EMC también fue local, en el ‘Arena Celeste’, el lunes último. En esta ocasión perdió ante Libertador San Martín de Paraná por 3 a 1.

El elenco crespense estuvo integrado por: Maite Lell, Xiomara Schonfeld, María José Feder, Selene Espinosa, Brisa Pintos Da Concepción, Mía Schneider, Felicia Alba, Rocío Serfas y Juanita Viana. DT: Alejandro Brambilla.

PRIMERA VARONES

Como visitante, el equipo de Primera varones de la EMC venció a Alumni de Paraná por 3 a 2 el viernes 12 de junio.

Integraron la escuadra ganadora: Joaquín Reula, César Schaab, Ezequiel Bruggeman, Nahuel Leaniz, Jair Retamar, Germán Britos, Joaquín Albornoz, Nicolás Britos, Ariel Martínez y Juan Carrasco. DT: Alejandro Brambilla. Asistente: Eric Engel.

RECREATIVO AVANZADO

El equipo de la EMC participó en un encuentro realizado en la ciudad de Seguí, donde finalizaron en el tercer puesto, con dos victorias (2-0 y 2-0) y dos derrotas (2-0 y 2-1).

Integraron la formación: Ariel Schroeder, Valentín Pittavino, Gaspar paul, Leonardo Sequeira, Franco Berg, Juan Ignacio Unrrein, Tiago Caraballo, Bruno Rothar, Mauricio Rebeque e Ian olmedo. DT: Ignacio Leiva.

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