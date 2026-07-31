Paraná Campaña: se renuevan las ilusiones
La Liga de Fútbol de Paraná Campaña pondrá en marcha el segundo torneo del año en todas las categorías. A continuación, el detalle del primer episodio.
Primera división, Sub 20 y Sub 17
Zona Sur
Sarmiento - Unión de Viale
Arsenal - Unión de Crespo
Dep. Tabossi - Cultural
Libre: Viale FBC
Zona Centro
Seguí FBC - Atl. Hasenkamp
Juv. Sarmiento - Litoral
Diego Maradona - Cañadita
Libre: Atl. María Grande
Zona Norte
Dep. Tuyango - Atl. Hernandarias
Independiente FBC - Juv. Unida
Unión FC - Unión Agrarios
Libre: Dep. Bovril
Sub 11, Sub 13 y Sub 15
Zona 1
Sarmiento Blanco - Dep. Tabossi
Sarmiento Rojo - Cultural Celeste
Libre: Unión Verde
Zona 2
Arsenal - Cañadita
Unión Blanco - Viale FBC
Seguí FBC - Cultural Blanco
Zona 3
Litoral - Dep. Tuyango
Atl. Hernandarias - Atl. María Grande
Unión Agrarios - Independiente FBC
Zona 4
Atl. Hasenkamp - Sauce de Luna
Dep. Bovril - Juv. Sarmiento
Unión FC - Juv. Unida
Primera División Femenina
Zona 1
Arsenal - Cañadita
Unión - Viale FBC
Academia Crack - San Rafael
Zona 2
Litoral - Dep. Tuyango
Atl. Hernandarias - Atl. María Grande
Unión Agrarios - Independiente FBC
Zona 3
Dep. Bovril - Juv. Sarmiento
Libres: Atl. Hasenkamp y Juv. Unida