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Paraná Campaña: se renuevan las ilusiones

Este sábado 1 de agosto se pone en marcha el torneo clausura en todas las categorías del fútbol chacarero. 
Deportes31 de julio de 2026Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo


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Parana Campaña futbol

La Liga de Fútbol de Paraná Campaña pondrá en marcha el segundo torneo del año en todas las categorías. A continuación, el detalle del primer episodio. 

Primera división, Sub 20 y Sub 17

Zona Sur
Sarmiento - Unión de Viale
Arsenal - Unión de Crespo
Dep. Tabossi - Cultural
Libre: Viale FBC

Zona Centro
Seguí FBC - Atl. Hasenkamp
Juv. Sarmiento - Litoral
Diego Maradona - Cañadita
Libre: Atl. María Grande

Zona Norte
Dep. Tuyango - Atl. Hernandarias
Independiente FBC - Juv. Unida
Unión FC - Unión Agrarios
Libre: Dep. Bovril

Sub 11, Sub 13 y Sub 15

Zona 1
Sarmiento Blanco - Dep. Tabossi
Sarmiento Rojo - Cultural Celeste
Libre: Unión Verde

Zona 2
Arsenal - Cañadita
Unión Blanco - Viale FBC
Seguí FBC - Cultural Blanco

Zona 3
Litoral - Dep. Tuyango
Atl. Hernandarias - Atl. María Grande
Unión Agrarios - Independiente FBC

Zona 4
Atl. Hasenkamp - Sauce de Luna
Dep. Bovril - Juv. Sarmiento
Unión FC - Juv. Unida

Primera División Femenina

Zona 1
Arsenal - Cañadita
Unión - Viale FBC
Academia Crack - San Rafael

Zona 2
Litoral - Dep. Tuyango
Atl. Hernandarias - Atl. María Grande
Unión Agrarios - Independiente FBC

Zona 3
Dep. Bovril - Juv. Sarmiento
Libres: Atl. Hasenkamp y Juv. Unida

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