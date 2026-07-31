Paraná Campaña: se renuevan las ilusiones

La Liga de Fútbol de Paraná Campaña pondrá en marcha el segundo torneo del año en todas las categorías. A continuación, el detalle del primer episodio.

Primera división, Sub 20 y Sub 17

Zona Sur

Sarmiento - Unión de Viale

Arsenal - Unión de Crespo

Dep. Tabossi - Cultural

Libre: Viale FBC

Zona Centro

Seguí FBC - Atl. Hasenkamp

Juv. Sarmiento - Litoral

Diego Maradona - Cañadita

Libre: Atl. María Grande

Zona Norte

Dep. Tuyango - Atl. Hernandarias

Independiente FBC - Juv. Unida

Unión FC - Unión Agrarios

Libre: Dep. Bovril

Sub 11, Sub 13 y Sub 15

Zona 1

Sarmiento Blanco - Dep. Tabossi

Sarmiento Rojo - Cultural Celeste

Libre: Unión Verde

Zona 2

Arsenal - Cañadita

Unión Blanco - Viale FBC

Seguí FBC - Cultural Blanco

Zona 3

Litoral - Dep. Tuyango

Atl. Hernandarias - Atl. María Grande

Unión Agrarios - Independiente FBC

Zona 4

Atl. Hasenkamp - Sauce de Luna

Dep. Bovril - Juv. Sarmiento

Unión FC - Juv. Unida

Primera División Femenina

Zona 1

Arsenal - Cañadita

Unión - Viale FBC

Academia Crack - San Rafael

Zona 2

Litoral - Dep. Tuyango

Atl. Hernandarias - Atl. María Grande

Unión Agrarios - Independiente FBC

Zona 3

Dep. Bovril - Juv. Sarmiento

Libres: Atl. Hasenkamp y Juv. Unida