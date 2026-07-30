Boca visita a O´Higgins, en busca de la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana

Boca visitará este jueves a O´Higgins de Chile, en busca de un lugar en los octavos de final de la Copa Sudamericana, el segundo torneo de clubes más importante de América.

El encuentro, que se llevará a cabo en el Estadio El Teniente, está programado para las 21:30, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de DSports. El árbitro designado fue el colombiano Wilmar Roldán, mientras que en el VAR estará su compatriota David Rodríguez.

Boca llega a este encuentro en ventaja, ya que en el encuentro de ida se impuso como local con un discreto 1-0, gracias al gol del delantero uruguayo Miguel Merentiel, quien definió tras una gran asistencia del mediocampista y capitán, Leandro Paredes.

De todas maneras, el "Xeneize" quedó envuelto en cuestionamientos luego de la goleada 3-0 que sufrió ante Deportivo Riestra en su debut en el Torneo Clausura, en un partido donde dejó una muy pobre imagen.

Sin embargo, en aquella presentación no dijo presente Paredes, a quien le dieron unos días de descanso porque arrastraba muchas semanas de competición sin poder descansar.

O´Higgins, por su parte, viene de perder 2-0 en condición de visitante contra Deportes Concepción por la Liga de Primera de Chile, donde marcha décimo luego de 16 fechas disputadas.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Copa Sudamericana

16avos de final - vuelta

O´Higgins (Chi) - Boca (Arg)

Estadio: El Teniente

Árbitro: Wilmar Roldán (Col)

VAR: David Rodríguez (Col)

Hora: 21:30. TV: DSports

O´Higgins: Omar Carabalí; Luis Pavez Muñoz, Miguel Brizuela, Alan Robledo, Felipe Faúndez; Juan Leiva, Felipe Ogaz; Francisco González, Bryan Rabello, Martín Sarrafiore y Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Agencia NA