Básquetbol Femenino: derrota de Unión en Liga Provincial

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Durante el último domingo 26, se desarrolló el encuentro correspondiente a la 9° fecha de la Liga Provincial de Básquet Femenino, entre Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay que recibió a Unión de Crespo. Fue triunfo de las locales por 52-43, afianzándose como líderes e invictas del certamen.

El elenco crespense comenzó con un buen promedio en tiros desde el preímetro y se quedó con el primer cuarto por 19-15. Con el correr de los minutos se fue quedando sin goleo, aunque se fue ganando al descanso largo 27-26. Ya en la segunda parte, Unión tuvo un muy bajo goleo perdiendo el tercer parcial 13-6, llegando al último período 39-33 abajo en el marcador. En el cierre del partido, Tomás de Rocamora fue más efectivo y cerró el partido con resultado a su favor 52-43.