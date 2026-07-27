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Básquetbol Femenino: derrota de Unión en Liga Provincial

En el debut de Juan Gastaldo como DT, el “Verde” cayó ante Tomás de Rocamora en condición de visitante 52-43. 
Deportes27 de julio de 2026Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo


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basquet femenino Union 2026_6
Foto archivo

Durante el último domingo 26, se desarrolló el encuentro correspondiente a la 9° fecha de la Liga Provincial de Básquet Femenino, entre Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay que recibió a Unión de Crespo. Fue triunfo de las locales por 52-43, afianzándose como líderes e invictas del certamen. 

El elenco crespense comenzó con un buen promedio en tiros desde el preímetro y se quedó con el primer cuarto por 19-15. Con el correr de los minutos se fue quedando sin goleo, aunque se fue ganando al descanso largo 27-26. Ya en la segunda parte, Unión tuvo un muy bajo goleo perdiendo el tercer parcial 13-6, llegando al último período 39-33 abajo en el marcador. En el cierre del partido, Tomás de Rocamora fue más efectivo y cerró el partido con resultado a su favor 52-43.

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