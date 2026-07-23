Vóley Sub 16: doble triunfo en el regreso a la actividad

La primera en salir a la cancha nuevamente fue la categoría Sub 16, que disputó un triangular el lunes 20 de julio, en la localidad de San Benito. Fue en el marco del calendario de la Asociación Paranaense de Voleibol (APV).

La EMC venció a Valle María (2-0) y a Sportivo Entre Ríos (2-1). El plantel estuvo integrado por: María José Feder, Malena Steinle, Xiomara Schönfeld, Rocío Ayelén Serfas, Ana Paula Bolzán, Muriel Martínez, Mía Schneider, Selene Espinosa, Celene Kern e Isabella Alva. DT: Alejandro Brambilla.

Lo que se viene…

-Jueves 23 de julio: Instancia Departamental de los Juegos Deportivos Entrerrianos. De 9:00 a 17:00 habrá actividad en el estadio ‘Arena Celeste’ de Cultural (ronda clasificatoria del femenino y las semifinales y finales de femenino y masculino) y ‘Daniel Trembecki’ de Sarmiento (ronda clasificatoria del masculino). Intervendrá la formación Sub 14 de la Escuela Municipal de Crespo. Además, habrá delegaciones de: Seguí, Villa Urquiza, Hernandarias, María Grande, Cerrito, San Benito y Colonia Avellaneda.

-Domingo 26 de julio: La Escuela Municipal de Crespo será anfitriona de un nuevo encuentro del calendario 2026 del ‘Minivoleibol’, de la Asociación Paranaense. La programación se llevará adelante de 10:00 a 12:30, en el estadio ‘Arena Celeste’, de la Asociación Deportiva y Cultural.

Además de la delegación local, la jornada contará con la presencia de: Escuela Municipal de Valle María; Unión Agrarios de Cerrito; Atlético Diamantino de Diamante; Escuela de Libertador San Martín; Argentino Juniors, Paracao y Atlético Neuquén (Paraná).

-Domingo 26 de julio: La categoría Sub 12 inicial de la EMC viajará a Paraná para disputar un triangular de la APV. En cancha de Estudiantes enfrentará a Rowing azul (16:00) y Estudiantes blanco (17:00).

-Domingo 26 de julio: La división Sub 18 visitará a Echagüe de Paraná, desde las 20:00, en la localidad de San Benito. En la continuidad del calendario de la APV.

-Jueves 30 de julio: También por la APV, la categoría Sub 16 de la EMC viajará a San Benito para medirse con: Echagüe (20:00) y Neuquén (21:00).