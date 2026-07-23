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Bombazo en el mercado de pases: River cerró a Ángel Correa en una transferencia millonaria

El Millonario llegó a un acuerdo total con Tigres para incorporar al delantero. La transferencia es de 15 millones de dólares más 2 millones por objetivos y el jugador viajaría este jueves para firmar contrato hasta diciembre de 2029.
Deportes23 de julio de 2026


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River volvió a sacudir el mercado de pases con la contratación de Ángel Correa, uno de los futbolistas argentinos con mayor recorrido internacional en los últimos años.

La dirigencia del "Millonario" alcanzó un acuerdo total con Tigres para comprar el pase del delantero, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas.

De esta manera, Correa se sumará a los refuerzos flamantes de River, que son Nicolás Otamendi, Rafael Santos Borré, Mauro Arambarri, Giovanni González y Lucas Beltrán.

River todavía no se baja del mercado de pases y seguirá insistiendo por el jugador del seleccionado argentino, Thiago Almada, el gran anhelo de Eduardo Coudet.

Cuánto pagará River por Ángel Correa

La operación se cerró en 15 millones de dólares fijos, más 2 millones de dólares adicionales por objetivos, convirtiéndose en una de las incorporaciones más importantes del fútbol argentino en este mercado.

De esta manera, el pase podría alcanzar un total de 17 millones de dólares.

Cuándo firma Ángel Correa con River

Si toda la documentación queda finalizada en tiempo y forma, Ángel Correa viajará este jueves a la Argentina para realizar la revisión médica y firmar su contrato con River.

El vínculo será hasta diciembre de 2029, en una clara apuesta del club de Núñez por incorporar a un futbolista de experiencia internacional y con pasado en la selección argentina.

Agencia NA.

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