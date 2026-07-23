Boca recibe a O´Higgins de Chile, por los playoffs de la Copa Sudamericana

Boca recibirá este jueves a O´Higgins de Chile, en un encuentro correspondiente a la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, en el que será el segundo partido con Rodolfo Arruabarrena como director técnico.

Este enfrentamiento, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera), contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de ESPN y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el uruguayo Andrés Matonte, mientras que en el VAR estará su compatriota Christian Ferreyra.

Boca cayó a la Sudamericana luego de su rotundo fracaso en la Copa Libertadores, donde quedó tercero en el Grupo D por debajo de Cruzeiro de Brasil y la Universidad Católica de Chile, por lo que no consiguió la clasificación a los octavos de final.

De esta manera, el "Xeneize" intentará cerrar el año con una alegría en esta competición, que además le permitiría cortar con la sequía de 18 años sin títulos internacionales. La última vez que levantó un trofeo de este tipo fue en la Recoap Sudamericana 2008, donde derrotó a Arsenal de Sarandí.

El de este jueves será el segundo partido en el nuevo ciclo de Arruabarrena como director técnico, que comenzó con el cómodo triunfo por 2-0 sobre Sarmiento para clasificar a los octavos de final de la Copa Argentina.

O´Higgins, por su parte, viene de tener una buena actuación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, donde finalizó segundo en su zona con 10 puntos, solo por debajo del San Pablo de Brasil.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Copa Sudamericana

Playoffs

Boca (Arg) - O´Higgins (Chi)

Estadio: Alberto J. Armando

Árbitro: Andrés Matonte

VAR: Christian Ferreyra

Hora: 21:30. TV: ESPN y Disney+ Premium

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano o Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

O´Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Martín Sarrafiore, Felipe Ogaz, Juan Leiva; Francisco González, Thiago Vecino y Bastián Yánez. DT: Lucas Bovaglio.

Agencia NA