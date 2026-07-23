google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

Boca recibe a O´Higgins de Chile, por los playoffs de la Copa Sudamericana

Entre los titulares del “Xeneize” podría estar Leandro Paredes, quien viene de disputar la final del Mundial con la Selección argentina.
Deportes23 de julio de 2026


google_preferred_source_badge_dark_ES

o_1784730558

Boca recibirá este jueves a O´Higgins de Chile, en un encuentro correspondiente a la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, en el que será el segundo partido con Rodolfo Arruabarrena como director técnico.

Este enfrentamiento, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera), contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de ESPN y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el uruguayo Andrés Matonte, mientras que en el VAR estará su compatriota Christian Ferreyra.

Boca cayó a la Sudamericana luego de su rotundo fracaso en la Copa Libertadores, donde quedó tercero en el Grupo D por debajo de Cruzeiro de Brasil y la Universidad Católica de Chile, por lo que no consiguió la clasificación a los octavos de final.

De esta manera, el "Xeneize" intentará cerrar el año con una alegría en esta competición, que además le permitiría cortar con la sequía de 18 años sin títulos internacionales. La última vez que levantó un trofeo de este tipo fue en la Recoap Sudamericana 2008, donde derrotó a Arsenal de Sarandí.

El de este jueves será el segundo partido en el nuevo ciclo de Arruabarrena como director técnico, que comenzó con el cómodo triunfo por 2-0 sobre Sarmiento para clasificar a los octavos de final de la Copa Argentina.

O´Higgins, por su parte, viene de tener una buena actuación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, donde finalizó segundo en su zona con 10 puntos, solo por debajo del San Pablo de Brasil.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

  • Copa Sudamericana
  • Playoffs
  • Boca (Arg) - O´Higgins (Chi)
  • Estadio: Alberto J. Armando
  • Árbitro: Andrés Matonte
  • VAR: Christian Ferreyra
  • Hora: 21:30. TV: ESPN y Disney+ Premium

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano o Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

O´Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Martín Sarrafiore, Felipe Ogaz, Juan Leiva; Francisco González, Thiago Vecino y Bastián Yánez. DT: Lucas Bovaglio.

Agencia NA

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo