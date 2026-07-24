Racing se consagró campeón del fútbol femenino con Agostina Holzheier como protagonista

En una jornada histórica para la institución de Avellaneda, Racing Club se consagró campeón del fútbol femenino de AFA por primera vez en su historia tras quedarse con el título del Torneo Apertura 2026.



El conjunto dirigido por Héctor Bracamonte selló la consagración tras superar a San Luis FC por 2-0 en la última fecha, firmando un torneo brillante en el que acumuló 38 puntos (12 victorias, 2 empates y apenas una derrota). “La Academia” finalizó como el equipo más goleador del campeonato con 35 tantos a favor y únicamente 9 en contra.

Dentro del engranaje del equipo de Avellaneda, Agostina Holzheier fue una de las jugadoras más determinantes de la campaña. La futbolista de 22 años, nacida futbolísticamente en Unión de Crespo, ratificó su nivel como una de las mejores atacantes del ámbito local.

La crespense quien ya había sido subcampeona con Racing en la temporada anterior, aportó goles claves a lo largo del torneo y conformó una ofensiva temible junto a nombres como Rocío Bueno y la uruguaya Sindy Ramírez.



Holzheier, que ostenta continuidad en las convocatorias de la Selección Argentina, donde ya acumula presencia en Copa América y Liga de Naciones, suma este título a la Copa Federal obtenida anteriormente en su paso por River Plate, afianzándose como presente y futuro del fútbol femenino nacional.