El voleibol crespense sigue escribiendo capítulos

La categoría Sub 14 consiguió el primer puesto en la etapa departamental de los Juegos Deportivos Entrerrianos, que tuvo actividad en nuestra ciudad. La programación se realizó el jueves 23 de julio, en el estadio ‘Arena Celeste’ de Cultural y en el Salón Polifuncional ‘Daniel Trembecki’ de Sarmiento.

En la fase de grupos vencieron a los representativos de: Hernandarias, María Grande y San Benito (2-0). Luego, en semifinales, dieron cuenta de Cerrito (2-0) y en el partido decisivo derrotaron a San Benito (2-0).

El equipo estuvo integrado por: Valentina Prediger, Virginia Martínez, Helena Regner, Paulina Busson, Sofía Figueroa, Ariana Olivera, Justina Di Bello, Delfina Bernhardt, Selene Kern y Gudalupe Laguna. DT: Azul Holdstein.

SUB 12 INICIAL

En el ámbito del certamen oficial de la APV, la EMC viajó a la ciudad de Paraná el domingo 26 de julio para jugar un nuevo triangular, consiguiendo triunfos sobre Rowing y Estudiantes blanco -anfitrión- (en ambos casos por 2 a 0).

El equipo crespense estuvo conformado por: Alma Días, Azul García, Trinidad Goette, María Paula Hergenreder, Catalina Jacob, Candela Müller, Wendy Peralta, Ludmila Porchneg, Francisca Ramírez, Ana Paula Schneider, María Daniela Sione y Nahiara Torres. DT: Ignacio Leiva.

SUB 18

En la continuidad del torneo de la APV, la EMC se trasladó a San Benito para enfrentar a Echagüe. Fue derrota por 3 a 2, en la jornada disputada el domingo 26 de julio.

El plantel estuvo integrado por: Malena Steinle, Sol Spessot, Maite Lell, Martina Olivo, Selene Espinosa, María José Feder, Brisa Pintos Da Concepción, Juanita Viana, Mía Schneider, Rocío Serfas, Xiomara Schönfeld y Muriel Martínez. DT: Alejandro Brambilla.

ENCUENTRO DE MINIVOLEIBOL

En el estadio ‘Arena Celeste’ se desarrolló un nuevo encuentro de Minivoleibol de la APV, el domingo 26 de julio.

Fue el primero que se concretó en las nuevas y modernas instalaciones edificadas en Cultural de Crespo.

Participaron 110 niñas y niños, en representación de: Escuela Municipal de Crespo, Atlético Diamantino de Diamante, Libertador San Martín, Paracao de Paraná y Unión Agrarios de Cerrito.

LO QUE SE VIENE…

-Jueves 30 de julio: También por la APV, la categoría Sub 16 de la EMC viajará a San Benito para medirse con: Echagüe (20:00) y Neuquén (21:00).