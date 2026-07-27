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Agostina Holzheier deja Racing y continuará su carrera en el Bay FC de la liga profesional de Estados Unidos

La delantera crespense, campeona del fútbol argentino con Racing Club, fue transferida al Bay FC para competir en la NWSL, la máxima categoría del fútbol femenino de Estados Unidos.
Deportes27 de julio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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Agostina Holzheier

La futbolista crespense Agostina Holzheier dará un nuevo paso en su carrera profesional al convertirse en nueva jugadora del Bay FC, equipo que milita en la National Women's Soccer League (NWSL), la máxima categoría del fútbol femenino de Estados Unidos y una de las ligas más competitivas del mundo.

La delantera deja Racing Club luego de tres temporadas en las que se consolidó como una de las principales figuras del equipo y protagonista de uno de los ciclos más exitosos de la institución.

Holzheier llegó a Racing en 2023 y, desde entonces, disputó 78 partidos oficiales y convirtió 27 goles, números que reflejan su importancia dentro del plantel. Su aporte fue determinante en las mejores campañas de la historia reciente de La Academia y en la obtención del campeonato conquistado durante la presente temporada.

El crecimiento futbolístico de la atacante también tuvo su reflejo en el plano internacional. Gracias a sus destacadas actuaciones en el torneo argentino, logró afianzarse en la Selección Argentina, donde se ganó un lugar entre las convocadas y formó parte del equipo que obtuvo la clasificación para la próxima Copa del Mundo.

Desde Racing destacaron el recorrido de la jugadora y su evolución durante su paso por la institución, señalando que con la camiseta albiceleste se transformó en una de las máximas exponentes del fútbol femenino argentino.

Con este traspaso al Bay FC, Agostina Holzheier afrontará el mayor desafío de su carrera deportiva hasta el momento, al incorporarse a una de las ligas de mayor nivel y proyección internacional, representando además al fútbol de Crespo y de Entre Ríos en la élite del fútbol mundial.

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