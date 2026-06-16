Del alto rendimiento al interior del país: Milinkovic compartió su experiencia en Crespo

Milinkovic con entrenadores, dirigentes y el ex futbolista Gabriel Heinze

La presencia de Marcos Milinkovic en Crespo dejó mucho más que enseñanzas técnicas sobre el vóley. El ex capitán de la Selección Argentina, considerado uno de los mejores atacantes del mundo y distinguido por la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) como uno de los 25 mejores jugadores del siglo XX, compartió su experiencia y reflexionó sobre el presente del deporte argentino durante una clínica desarrollada el sábado 13 de junio en el estadio Arena Celeste de la Asociación Deportiva y Cultural.

Ante un importante grupo de niños, adolescentes, entrenadores y dirigentes, Milinkovic valoró la posibilidad de llegar a ciudades del interior del país para transmitir todo lo aprendido durante su extensa trayectoria en el alto rendimiento.

"La verdad que tener el placer de estar acá", expresó inicialmente en diálogo con Estación Plus Crespo, agradecido por la invitación y el recibimiento de la comunidad crespense.

El ex Selección Nacional destacó especialmente la infraestructura con la que hoy cuenta el vóley local. Consultado sobre el impacto que genera encontrar un espacio moderno en una ciudad de poco más de 25.000 habitantes, sostuvo que este tipo de inversiones representan una enorme oportunidad para las nuevas generaciones.

"Esto es lo más lindo que le puede pasar, por sobre todo a los chicos. Que tengan un espacio tan lindo, tan limpio, tan moderno para poder entrenar, para poder juntarse, para poder disfrutar de lo que es el deporte", afirmó.

Al mismo tiempo, expresó su deseo de que existan mayores decisiones políticas y empresariales orientadas al fortalecimiento de las instituciones deportivas.

"Obviamente, deseando que haya muchos más inversores y muchos más políticos que vean que realmente el deporte es algo muy importante para los chicos", señaló.

Respecto de la actualidad del vóley argentino, Milinkovic trazó un diagnóstico realista, vinculado al contexto general del país.

"Está como el país, a los tirones. Acá es más difícil. Muchos chicos se van afuera, eligen otro tipo de futuro para ellos y, bueno, peleándola como siempre pasó con el deporte en Argentina", analizó ante la consulta de Estación Plus Crespo.

Sin embargo, consideró que Crespo cuenta con condiciones favorables para continuar desarrollando la disciplina, especialmente por la cercanía con polos deportivos importantes.

"Crespo tiene la posibilidad de estar en una provincia en la cual tiene mucha competencia. Tiene acá cerquita a Santa Fe, que es una de las provincias más fuertes a nivel vóley en Argentina. Entonces, con los chicos que están reclutando y con la experiencia que van sumando, están creciendo los pibes y eso es muy importante", remarcó.

Actualmente, Milinkovic recorre el país brindando clínicas y capacitaciones, una tarea que considera una forma de devolver al deporte parte de lo que recibió durante tantos años.

"Por esto pasa hoy mi vida: venir acá, transmitir lo que uno aprendió y absorbió de tantos años de alto rendimiento. Transmitirles a los chicos que con esfuerzo y mucho trabajo pueden lograr cosas importantes", explicó.

En ese sentido, resaltó el rol social que cumplen los clubes mucho más allá de la competencia.

"Son importantísimos. No solamente por lo que transmiten en el deporte, sino porque sacan a los chicos de la calle, los juntan acá, les transmiten un montón de valores que después los van a transformar en la vida", manifestó.

El ex capitán argentino también puso en valor el sentido de pertenencia que genera contar con un espacio propio. Tras conversar con dirigentes y entrenadores locales sobre los años en que debieron trasladarse de un lugar a otro para entrenar, aseguró que la realidad actual representa un salto de calidad.

"Hoy que tienen su espacio, me parece que es muy importante. Los chicos van a empezar a tomar dimensión de lo que es su lugar, sentirse parte de esto, porque realmente es de ellos. Que tengan ese sentido de pertenencia hacia el club y hacia el estadio es importantísimo", destacó.

Al conocer que alrededor de 250 chicos practican la disciplina utilizando las tres canchas del Arena Celeste, Milinkovic incluso se animó a proyectar ante Estación Plus Crespo un futuro aún más prometedor.

"Ya le dije a la gente de la Municipalidad que en cualquier momento van a tener que pensar en hacer otro gimnasio, porque ojalá pronto les quede chiquito", comentó entre sonrisas.

Y agregó: "Cuando los chicos empiezan a ver que tienen un lugar lindo, limpio, buen material, el chico se acerca. Cuando hay competencia y un lugar donde se sienten bien acogidos, van a seguir viniendo".

Sobre sus recorridas por distintos puntos del país, aseguró que estas experiencias tienen un significado especial.

"Estoy dando clínicas por todo el país. Llegar a estos lugares en los cuales quizás es muy difícil que alguna figura deportiva pueda llegar, para mí es un honor. Me parece que todos merecen y necesitan de algún integrante de alguna selección histórica para venir a acompañarlos", expresó.

Finalmente, volvió a insistir sobre la necesidad de una mayor presencia del Estado en materia deportiva.

"Lamentablemente, la política no le da mucha importancia a lo que es el deporte, en todo el país y en los últimos 15 o 20 años. Cuando nosotros éramos chiquitos, me parece que no cambió mucho", sostuvo.

Y concluyó señalando que gran parte del sostenimiento de las instituciones continúa dependiendo del esfuerzo comunitario.

"En la mayoría de los casos se mantiene con ese esfuerzo de hacer rifas, con los padres que contribuyen. El deporte tiene cosas muy lindas, pero también necesita un poco de apoyo. Para mí eso es clave y me parece que los chicos que tengan estas posibilidades hay que aprovecharlas al máximo".

Antes de despedirse, Milinkovic resumió el legado que intenta transmitir en cada encuentro con los jóvenes deportistas.

"Mi experiencia ha sido motivo de muchos años. No es fácil estar en una selección y representar a la Argentina. Más allá de que en la élite siempre se buscan resultados, uno deja una enseñanza, deja una docencia".

Su paso por Crespo dejó esa huella: la de un referente que supo alcanzar la máxima exigencia internacional y que hoy elige recorrer el país para compartir, desde la cercanía y la humildad, que el verdadero triunfo del deporte también se mide en oportunidades, valores y sueños colectivos.