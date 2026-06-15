Gabriel Heinze: "Las sensaciones para el Mundial son muy buenas porque hay un gran equipo"

Gabriel Bernhardt, Presidente de Cultural, y Germán Randisi, Presidente de la Subcomisión de Fútbol, le hicieron entrega de dos camisetas de la institución.

Gabriel Heinze disfruta de unos días de descanso en Crespo, su ciudad natal, después de una temporada inolvidable en el fútbol inglés. Integrante del cuerpo técnico del Arsenal FC como asistente principal de Mikel Arteta, el exdefensor argentino fue parte de un ciclo exitoso en el que el conjunto londinense conquistó la Premier League y alcanzó el subcampeonato de la UEFA Champions League.

En diálogo con Estación Plus Crespo, Heinze repasó la actualidad del seleccionado argentino de cara a la próxima Copa del Mundo, elogió el trabajo que encabeza Lionel Scaloni y también se refirió a su presente profesional en uno de los clubes más importantes de Europa.

Consultado sobre sus expectativas para el Mundial, el crespense se mostró optimista y respaldó plenamente al grupo que conduce Scaloni.

"¿Expectativas? Muy buenas. Porque creo que hay una combinación de todo. Experiencia, éxito anterior, grandes futbolistas, conexión con todo lo que es el cuerpo técnico, hay una conexión con la gente increíble. Yo creo que nos va a ir muy bien, después puede pasar cualquier cosa, pero las sensaciones que tengo son muy buenas, porque hay un gran equipo", expresó.

Ante la consulta sobre la preocupación que podría generar la llegada de algunos futbolistas con molestias físicas o antecedentes recientes de lesiones, Heinze evitó alimentar cualquier debate y dejó en claro su confianza absoluta en las decisiones del entrenador.

"Primero hay que dejarlo al entrenador que decida, porque él sabe mucho más que nosotros y él tiene las cosas claras. Entonces, a mí no me preocupa eso. ¿Por qué? Porque el entrenador es el que sabe, y el entrenador es el que toma decisiones, y el entrenador va a hacer todo lo mejor para nuestro país. Así que, en ese sentido, no le doy importancia", sostuvo.

El exjugador, que compartió vestuario con Lionel Scaloni durante su etapa en la Selección Argentina, también destacó las cualidades humanas y profesionales del actual director técnico campeón del mundo.

"Lionel siempre fue un chico muy alegre en el grupo, un chico muy sano. Muy positivo, que iba para adelante. Después, no sé, éramos bastante jovenes; también quién iba a decir que yo iba a ser entrenador. Éramos muy jovenes cuando estuvimos con Scaloni, pero la verdad que también se lo merece porque es un número uno, que ahora ya lo demostró, que es un inmenso entrenador y como persona muy buena", afirmó.

Heinze y Scaloni en el Mundial 2006

En relación con su presente en el Arsenal, Heinze confirmó a Estación Plus Crespo que continuará ligado a la institución inglesa, aunque aclaró que la cuestión contractual no ocupa un lugar central en sus pensamientos.

"Tengo un contrato un año más. Todo el cuerpo técnico lo tiene. Yo vine ahora este año, pero tampoco es algo que a mí me preocupa. Yo cuando doy una palabra o cuando le di la palabra al entrenador del Arsenal la cumplo; después hay que ver, pero, bueno, tenemos todo el mismo contrato que el entrenador", indicó.

En referencia al destacado rendimiento defensivo del equipo londinense durante la temporada, Heinze volvió a poner el acento en el trabajo colectivo y en el liderazgo de Arteta.

Gabriel Heinze y Mikel Arteta, juntos en uno de los entrenamientos de Arsenal

"Yo creo que se hizo un trabajo entre todos, con muchas personas atrás que dan muchas herramientas a los jugadores. Si tengo que poner una persona adelante es a Mikel Arteta, que es el que marca los caminos que hay que seguir, y después hay muchas personas atrás; yo soy uno más, yo no me considero otra cosa, soy uno más, y ayudamos a que las cosas salgan de la mejor manera posible", señaló.

Finalmente, remarcó que, pese a la planificación y al esfuerzo, el fútbol siempre conserva un margen de incertidumbre.

"Totalmente, esto es fútbol y el rival también juega. No es que no jugás contra nadie enfrente. Nosotros lo que tratamos es de encontrar nuestro mejor equipo", concluyó.

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Con la humildad que lo caracteriza y alejado de los protagonismos individuales, Gabriel Heinze volvió a dejar en claro su forma de entender el deporte: confianza en los procesos, respeto por quienes conducen los grupos y la convicción de que los logros son siempre el resultado del trabajo colectivo.

Gustavo, hermano mayor de Gabriel, es coordinador general del fútbol de ADYC

Una charla cercana con los chicos de Cultural

Más allá de las reflexiones sobre la Selección Argentina y su presente en el Arsenal, Gabriel Heinze protagonizó uno de los momentos más valorados de su paso por Crespo al compartir una charla con futbolistas de las divisiones formativas de la Asociación Deportiva y Cultural.

En un clima distendido y de mucho respeto, fueron los propios chicos quienes tomaron la iniciativa y formularon preguntas sobre distintos aspectos de la carrera del exdefensor: sus experiencias como jugador, el trabajo cotidiano en la alta competencia, el rol del entrenador y los aprendizajes que le dejó el fútbol a lo largo de los años.

Lejos de los discursos grandilocuentes, Heinze respondió con sencillez y honestidad, haciendo hincapié en valores como el esfuerzo, la disciplina, el compromiso y la importancia de disfrutar cada etapa del proceso formativo. También transmitió conceptos sobre el trabajo en equipo, la capacidad de aprendizaje permanente y la necesidad de sostener convicciones más allá de los resultados.

La actividad dejó una huella especial entre los jóvenes deportistas, que tuvieron la posibilidad de dialogar cara a cara con una figura surgida de Crespo que alcanzó la élite del fútbol mundial, primero como futbolista y hoy integrando el cuerpo técnico de uno de los clubes más importantes de Europa.