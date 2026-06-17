River anunció una importante limpieza de plantel para el segundo semestre del 2026

River anunció este martes mediante un comunicado oficial que una amplia lista de jugadores que no serán tenidos en cuenta por el entrenador Eduardo Coudet y no viajarán a la pretemporada programada para el 20 de junio en Alicante, España.

Dichos futbolistas que no integrarán la delegación, deberán presentarse el 22 de junio a entrenar.

“El Club Atlético River Plate informa que el plantel profesional retomará los entrenamientos este miércoles 17 de junio y el sábado 20 de junio viajará a Alicante, España, para realizar la pretemporada”, comenzó el escrito.

Y continuó: “en ese marco, el Club comunica que los futbolistas Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Alex Woiski, Maximiliano Salas y Giuliano Galoppo no integrarán la delegación y deberán presentarse el lunes 22 de junio para entrenar”.

Sin embargo, los mencionados no son los únicos jugadores los cuales “Chacho” no tendrá en cuenta de cara al segundo semestre del 2026, sino que también aparecen nombres como Ian Subiabre y Santiago Lencina, con negociaciones en curso para incorporarse a otras instituciones, tampoco viajarán a la pretemporada”.

Más adelante, el elenco de Núñez se refiere a los futbolistas que están disputando el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, como es el caso de Kevin Castaño con Colombia y Matías Galarza Fonda con Paraguay.

“Una vez finalizada la participación de su selección en el Mundial, Kevin Castaño se reincorporará a los entrenamientos junto a los jugadores mencionados. En igual sentido lo hará Matías Galarza Fonda en caso que el ejercicio de la opción de compra no sea ejecutada efectivamente”, detalló la Banda en el comunicado.

Por otro lado, el defensor Andrés Herrera “finalizará el préstamo en Columbus Crew el 30 de junio y tiene negociaciones en curso por su transferencia definitiva a dicho club”.

Finalmente, River explicó que “declaró negociables a cuatro futbolistas que integrarán la delegación que viajará a Alicante, decisión que ya fue comunicada a sus respectivos agentes”.

La lista de prescindibles de River

Paulo Díaz

Maxi Meza

Germán Pezzella

Fabricio Bustos

Alex Woiski

Maxi Salas

Giuliano Galoppo

Kevin Castaño

Galarza Fonda

Ian Subiabre

Santiago Lencina

AgenciaNA