google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

Máximo Sotelo es Campeón Nacional U14

Este fin de semana se llevó a cabo el 1° Nacional U14 en la Ciudad de Tandil Provincia de Bs As, organizando por la Confederación Argentina de Atletismo. Allí un crespense se consagró campeón nacional.
Deportes15 de junio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


google_preferred_source_badge_dark_ES

Cinco deportistas de la Escuela Municipal de Crespo participaron en el ‘2º Campeonato Nacional U14’ que se desarrolló durante el sábado 13 y domingo 14 de junio en Tandil.

Integraron la selección de la Federación Atlética de Entre Ríos, en la cual estuvo como profesor el crespense Iván Alanis. El certamen fue coordinado por la Federación Atlética de la Provincia de Buenos Aires y fiscalizado por la Confederación Argentina de Atletismo.

Resultados de los Crespenses

-Máximo Sotelo (1º en lanzamiento de martillo con una marca de 40,93 metros logrando su mejor registro personal; y tercero en lanzamiento de bala con 8,15 metros).

-Eugenia Laste (6ª en lanzamiento del disco con 15,83 metros obteniendo su mejor marca individual y 12ª en lanzamiento de bala con 5,04 metros).

-Francesca Pastori Spretz (20ª en salto en largo con 3,34 metros y 8ª en salto en alto con 1,15 metro).

-Lorenzo Schmidt (14º en los 1.200 metros llanos con 5.09.10 y 11º en lanzamiento de jabalina con 22,41 metros).

-Brian Estevanazzio (8º en la serie de 80 metros con vallas con 17.55, 7º en la serie de 80 metros llanos con 14.26, 4º en la posta 5×80 con 59.64).

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo