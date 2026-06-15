Máximo Sotelo es Campeón Nacional U14

Cinco deportistas de la Escuela Municipal de Crespo participaron en el ‘2º Campeonato Nacional U14’ que se desarrolló durante el sábado 13 y domingo 14 de junio en Tandil.

Integraron la selección de la Federación Atlética de Entre Ríos, en la cual estuvo como profesor el crespense Iván Alanis. El certamen fue coordinado por la Federación Atlética de la Provincia de Buenos Aires y fiscalizado por la Confederación Argentina de Atletismo.

Resultados de los Crespenses

-Máximo Sotelo (1º en lanzamiento de martillo con una marca de 40,93 metros logrando su mejor registro personal; y tercero en lanzamiento de bala con 8,15 metros).

-Eugenia Laste (6ª en lanzamiento del disco con 15,83 metros obteniendo su mejor marca individual y 12ª en lanzamiento de bala con 5,04 metros).

-Francesca Pastori Spretz (20ª en salto en largo con 3,34 metros y 8ª en salto en alto con 1,15 metro).

-Lorenzo Schmidt (14º en los 1.200 metros llanos con 5.09.10 y 11º en lanzamiento de jabalina con 22,41 metros).

-Brian Estevanazzio (8º en la serie de 80 metros con vallas con 17.55, 7º en la serie de 80 metros llanos con 14.26, 4º en la posta 5×80 con 59.64).