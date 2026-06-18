No va más: Boca rescindirá el contrato de Edinson Cavani

La dirigencia de Boca tomó la decisión de rescindir el contrato del atacante uruguayo Edinson Cavani, que aceptó la postura a pesar de estar en desacuerdo.

El delantero de 39 años se había sometido a una nueva intervención quirúrgica para alivianar los dolores que lo aquejan en la zona lumbar, pero el “Xeneize” ya no quiere cumplirle el deseo de terminar su contrato jugando.

Así, el experimentado jugador que llegó al fútbol argentino a mediados de 2023, como una de las mejores incorporaciones de la historia, se marcha con más pena que gloria: 28 goles en 81 partidos y ningún título.

La relación entre Boca y Edinson Cavani comienza a llegar a su fin, con la decisión irrevocable de interrumpir el vínculo del delantero con pasado en la selección de Uruguay.

Luego de casi tres años jugando para el “Xeneize”, con diversas etapas en las que pudo sostener continuidad e incluso tuvo rachas goleadoras, el acuerdo entre las partes se cortará de manera abrupta, a pesar de haber sido firmado hasta fin de año.

Acorde a lo trascendido, el delantero no estuvo de acuerdo con la decisión, ya que tenía la esperanza de terminar de recuperarse y poder cumplir el final de su contrato en la cancha, aunque sus lesiones crónicas inclinaron la balanza en la dirigencia de Boca, que le pagará hasta el último día trabajado.

Tras llegar a la institución en julio de 2023, Cavani fue rápidamente ubicado como titular en el equipo del entrenador Jorge Almirón, en una temporada con altibajos: aunque alcanzó la final de la Copa Libertadores, el uruguayo fue parte de las rondas eliminatorias y convirtió en la semifinal de vuelta ante Palmeiras, una mala participación en los torneos locales negó la clasificación de Boca a la Libertadores 2024.

El 2024 fue su mejor año en el club de la ribera. El “Matador” fue titular siempre que las lesiones musculares se lo permitieron y cerró el año con 20 tantos en 39 partidos, con cinco tantos en la Sudamericana y un destacado gol en los cuartos de final de la Copa de la Liga, en un triunfo por 3-2 frente a River.

En los últimos años, el “Charrúa” tuvo grandes problemas para disputar partidos, con apenas dos goles en el Torneo Apertura, de la mano del DT Fernando Gago, y otros tres en el Clausura 2025 y la Copa Argentina, ya con Miguel Ángel Russo como entrenador.

Muy dolorido por una hernia de disco y una lesión crónica en la zona lumbar, en la que diversos tratamientos de bloqueos e intervenciones quirúrgicas no dieron efecto, Cavani apenas pudo jugar dos partidos, como suplente ante Platense y de titular frente a Racing, en los que su relación con el público de la Bombonera se mostró rota: aunque en algún momento protagonizó trapos a modo de homenaje, fue silbado y reprobado al término de ambos encuentros.

Con una nueva operación que no genera el efecto esperado, la dirigencia de Boca y su nuevo entrenador, Rodolfo Arruabarrena, estuvieron de acuerdo en interrumpir el vínculo del delantero, en búsqueda de alivianar la gran cantidad de gastos salariales que afronta el “Xeneize” y conformar un plantel plagado de caras nuevas.

AgenciaNA