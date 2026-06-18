Básquetbol: Unión eliminado del apertura

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En la continuidad del torneo apertura organizado por la Asociación Paranaense, El plantel mayor de básquet del Club Atlético Unión disputó el segundo encuentro correspondiente a los cuartos de final. El elenco crespense cayó nuevamente ante Olimpia por 83-61 quedando eliminado de la competencia.

Ya en el primer segmento, los locales sacaron una diferencia de 15 puntos por sobre los crespenses (30-15), mientras que el segundo fue para Unión, pero solo logró achicar 3 puntos la diferencia. El resultado al irse al descanso largo marcaba un 43-31. Los dos períodos restantes fueron para Olimpia por 21-14 y 19-16, estirando aún más la diferencia ante un Unión que no pudo aumentar su producción goleadora entre los parciales.

Formaciones

Olimpia (83): Nicolás Agasse (20), Franco Pividori (5), Hugo Cuello (8), Lautaro Vilotta (30), Matías Santana (5), Juan Manuel Gómez (4), Nicolás Sánchez, Álvaro Todone, Brian Tabares (2), Valentín Poeti (2), Valentín Sánchez (7) y Emiliano Larghi. DT: Pedro Ayala.

Unión (61): Manuel Robles (10), Rodrigo Gieco (6), Nicolás Waszczuk (8), Ian Habringer, Luca González (6), Alfredo Mercado (11), Francisco Folmer (7), Alan Hainze (10), Juan Cruz Saluzzio (2), Alan Cardozo (1) y Fantino Wagner. DT: Juan Gastaldo.

Otros resultados

Echagüe 66-82 Talleres (Talleres ganó la serie 2-0)

Recreativo 68-49 Quique (Recreativo ganó la serie 2-0)

Estudiantes 59-56 Ciclista (la serie está igualada 1-1. Juegan el tercer partido hoy jueves 18 21.30 hs.)