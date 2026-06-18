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Más de 350 alumnos prometerán lealtad a la Bandera en Crespo

El intendente Marcelo Cerutti encabezará tan sentido momento, para estudiantes de 4° grado de escuelas de Crespo, Aldea Santa Rosa, Aldea San Juan y Colonia Merou. Cómo será el acto de este 20 de junio.
Crespo18 de junio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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Este sábado 20, a las 10:00, comenzará uno de los actos patrios con mayor concurrencia a nivel local, a raíz de un emotivo momento que vivencian chicos de entre 9 y 10 años: la promesa de lealtad a la Bandera.

"Será en el marco del homenaje al General Manuel Belgrano, con un profundo respeto por esos colores que llevamos en el corazón y que nos identifican ante el mundo", anticiparon las autoridades, al precisar que el acto oficial protocolar se realizará en Avda. Belgrano y San Martín, frente al busto que recuerda al prócer. 

Habrá palabras alusivas por parte del intendente Marcelo Cerutti, quien además le efectuará la toma de ‘Promesa de Lealtad a la Bandera Argentina’ a los estudiantes de cuarto grado de las escuelas crespenses, como así también de la región: Aldea Santa Rosa, Aldea San Juan y Colonia Merou. 

En la oportunidad, las niñas y los niños recibirán escarapelas de vitrofusión confeccionadas en talleres municipales, además de banderitas de nuestro país.

Asimismo, integrantes de espacios culturales de nuestra ciudad realizarán interpretaciones teatrales y entonarán las estrofas del Himno Nacional Argentino, de la Marcha de Entre Ríos y de la canción Laray la bandera.

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