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Autodespacho de combustibles: YPF Crespo habilitó la nueva modalidad durante la noche

La Estación de Servicio YPF del Agrícola Regional Crespo comenzó a implementar el sistema de autodespacho de combustibles, una modalidad que permite a los clientes realizar la carga de manera autónoma, a través de la aplicación oficial, en un horario determinado y con beneficios económicos asociados.
Crespo10 de enero de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
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En diálogo con Estación Plus Crespo, el encargado de la estación, Sergio Keiner, explicó que el proceso de adaptación demandó alrededor de 40 días. “Las pruebas las hicimos la semana anterior y el sábado pasado se realizaron los primeros autodespachos”, señaló, marcando así el inicio formal de esta nueva operatoria en la ciudad.

En cuanto a la aceptación por parte del público, Keiner indicó que el sistema todavía se encuentra en una etapa inicial de difusión. “La gente se está enterando esta semana a través de nuestras comunicaciones por redes sociales y de un video explicativo que hemos hecho. También han ido consultando por WhatsApp y directamente en la playa. Por ahora hay autodespachos, pero no son tantos, porque la modalidad es nueva y no todos conocen aún los beneficios”, explicó.

Horarios, funcionamiento y asistencia

El autodespacho está habilitado en un surtidor específico, debidamente identificado, y funciona entre las 22:00 y las 6:00 del día siguiente. Keiner aclaró que durante ese horario la estación no queda desatendida: “La gente nunca va a estar sola. Hay otros surtidores habilitados para el despacho convencional y siempre permanece un playero en turno nocturno”.

Además, el surtidor destinado al autodespacho cuenta con un pulsador de asistencia. “Si el cliente tiene alguna dificultad, al presionar el botón se enciende una luz que alerta al playero para que pueda asistirlo. Es esperable que las primeras veces muchos necesiten ayuda, y para eso el personal está entrenado”, remarcó.

Uso de la aplicación y proceso de carga

Keiner explicó que el autodespacho solo puede realizarse mediante la aplicación de la estación de servicio. “El cliente debe escanear un QR especial desde la app (operación que realiza sin descender del auto), seleccionar el producto, la cantidad, realizar el pago y, una vez finalizado el proceso, la aplicación le indica que ya puede ir al surtidor a realizar la carga”, detalló.

Beneficios y descuentos acumulables

Uno de los principales atractivos del sistema son los descuentos asociados. Según precisó el encargado, el autodespacho cuenta con un 3% de descuento durante toda la noche. A eso se suma el beneficio que YPF ya ofrece por carga nocturna, que es del 6% entre las 0:00 y las 6:00. “En ese tramo horario, el autodespacho permite alcanzar un 9% de descuento total”, explicó.

Keiner agregó que estos beneficios son acumulables con promociones especiales vigentes de la compañía, como descuentos bancarios o promociones sobre determinados combustibles. “Si coincide con una promo del 10% o 15%, por ejemplo en Infinia, el usuario suma todos esos descuentos”, indicó.

Consultado sobre el impacto en las ventas, sostuvo que todavía es prematuro para evaluarlo, aunque destacó que las promociones influyen de manera clara en el comportamiento de los consumidores. “La gente cada vez utiliza más los medios virtuales y, en este contexto económico, busca aprovechar cada descuento para hacer rendir un poco más sus ingresos”, afirmó.

autodespacho YPF Crespo

Alcance regional y proyección

Respecto a la expansión del sistema, Keiner señaló a Estación Plus Crespo que se trata de una iniciativa organizada por YPF a nivel nacional. “Antes había una estación en Paraná y ahora, en la zona litoral, hay varias que están habilitando el autodespacho. A medida que cada estación cumple con los requisitos técnicos y de seguridad exigidos por la Secretaría de Energía, se va autorizando su funcionamiento”, explicó.

Actualmente, la modalidad está disponible para los cuatro combustibles destinados a vehículos livianos: las dos variedades de nafta y los dos tipos de diésel. Sobre una eventual implementación para vehículos de gran porte, indicó que por el momento no está definido, ya que requiere adaptaciones técnicas más complejas en los surtidores.

Finalmente, Keiner llevó tranquilidad a los usuarios que deseen utilizar el servicio nocturno. “Que vengan tranquilos, no van a estar solos. Los playeros están para asistirlos y seguramente la primera vez muchos necesiten ayuda. Después, con la práctica, el sistema se vuelve sencillo”, concluyó.

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