Armando Miguel Reisenawer "Mando"

Más visto hoy en Estación Plus

Reunión con sabor amargo: comerciantes de Crespo advierten impacto por la apertura de un bazar de gran escala Estación Plus Crespo Crespo 24 de noviembre de 2025 El Centro Comercial sostiene que la apertura del nuevo local debería encuadrarse en la Ley 9393 y adelantó que podría pedir la revisión del procedimiento que autorizó la habilitación municipal. Señalaron que, de no aplicarse la normativa vigente, se pondría en riesgo la competitividad del comercio local.

Flavio Osmar Pittavino Estación Plus Crespo Necrológicas 24 de noviembre de 2025

Violento choque en un camino vecinal de Libertador San Martín Estación Plus Crespo Policiales/Judiciales 25 de noviembre de 2025 El impacto fue protagonizado por una camioneta y un camión con acoplado. Hubo traslados a un centro asistencial.

Municipales de Crespo percibirán un "Bono Navideño" Estación Plus Crespo Crespo 26 de noviembre de 2025 El Ejecutivo definió cuándo se hará efectivo y a quiénes alcanza el monto extra, con motivo de las fiestas 2025.