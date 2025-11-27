Armando Miguel Reisenawer "Mando"Necrológicas27 de noviembre de 2025Estación Plus Crespo
Falleció el día 26 de noviembre a la edad de 76 años.
Sus restos son velados en complejo velatorio de calle Ramírez 1032 – Sala A- y serán inhumados el día 27 de noviembre a las 9.30 hs. en el cementerio de Crespo, previo responso en la parroquia San José a las 9.00 hs.
Hogar de duelo: 9 de Julio 152. Crespo
Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.
Profundo pesar en Crespo por la partida de Armando Reisenauer, referente histórico del barrio San José
La comunidad de Crespo atraviesa horas de hondo pesar tras conocerse el fallecimiento de Armando Reisenauer, vecino entrañable y figura emblemática del barrio San José. Tenía 76 años y su partida deja un vacío difícil de dimensionar para quienes lo conocieron y compartieron con él décadas de vida comunitaria.