Armando Miguel Reisenawer "Mando"

Necrológicas27 de noviembre de 2025

Falleció el día 26 de noviembre a la edad de 76 años.

Sus restos son velados en complejo velatorio de calle Ramírez 1032 – Sala A- y serán inhumados el día 27 de noviembre a las 9.30 hs. en el cementerio de Crespo, previo responso en la parroquia San José a las 9.00 hs.

Hogar de duelo: 9 de Julio 152. Crespo

Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.

