Elsa Esther Bauer Vda. de Schwindt "Tela"

Falleció el día  16 de noviembre a la edad de 90 años. Sus restos son velados en sala "B" de calle Ramirez 1032 y serán inhumados el día 17 de noviembre a las 17:00 hs. en el cementerio de Aldea Jacobi, previo acto religioso en la sala.
Hogar de duelo: Falucho 1171 - Crespo.

Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt E Hijo.

