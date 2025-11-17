Elsa Esther Bauer Vda. de Schwindt "Tela"

Más visto hoy en Estación Plus

Fuerte temporal en Crespo: voladuras de techo, rescates y más intervenciones Estación Plus Crespo Crespo 16 de noviembre de 2025 Bomberos Voluntarios fueron una vez más el centro de coordinación de la Defensa Civil local, recibiendo numerosos pedidos de asistencia por diversas cuestiones vinculadas a los efectos de la tormenta.

Motociclistas chocaron a un particular por evadir el control policial: Hubo detenciones Estación Plus Crespo Crespo 16 de noviembre de 2025 Practicaban maniobras peligrosas cuando se vieron sorprendidos por un operativo que en ese momento se llevaba adelante en Barrio Jardín. El intento de fuga derivó en accidente y resistieron la intervención de los uniformados.

Instan a no congestionar la Ruta 12 para visualizar efectos de la tormenta Estación Plus Crespo Crespo 16 de noviembre de 2025 Los mayores destrozos a nivel local se registraron en la zona industrial. Ante la masiva concurrencia, agentes de Guardia Urbana Municipal y Tránsito debieron implementar regulaciones en el tráfico.

Desde el Pórtico hasta el Parque Industrial, arrasaron las ráfagas Estación Plus Crespo Crespo 16 de noviembre de 2025 Tremendas postales dejan ver la incidencia que tuvo la tormenta en ese sector crespense.