Elsa Esther Bauer Vda. de Schwindt "Tela"Necrológicas17 de noviembre de 2025Estación Plus Crespo
Falleció el día 16 de noviembre a la edad de 90 años. Sus restos son velados en sala "B" de calle Ramirez 1032 y serán inhumados el día 17 de noviembre a las 17:00 hs. en el cementerio de Aldea Jacobi, previo acto religioso en la sala.
Hogar de duelo: Falucho 1171 - Crespo.
Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt E Hijo.
María Elisa Kemmerer Vda. de Ditrich
Gloria Leonor García de Gómez
Nélida Imelda Exner de Androwicz
Sofía Victoria Velázquez de Delgado
Carlos Fabián Lensina
Fuerte temporal en Crespo: voladuras de techo, rescates y más intervenciones
Bomberos Voluntarios fueron una vez más el centro de coordinación de la Defensa Civil local, recibiendo numerosos pedidos de asistencia por diversas cuestiones vinculadas a los efectos de la tormenta.
Motociclistas chocaron a un particular por evadir el control policial: Hubo detenciones
Practicaban maniobras peligrosas cuando se vieron sorprendidos por un operativo que en ese momento se llevaba adelante en Barrio Jardín. El intento de fuga derivó en accidente y resistieron la intervención de los uniformados.
Instan a no congestionar la Ruta 12 para visualizar efectos de la tormenta
Los mayores destrozos a nivel local se registraron en la zona industrial. Ante la masiva concurrencia, agentes de Guardia Urbana Municipal y Tránsito debieron implementar regulaciones en el tráfico.
Desde el Pórtico hasta el Parque Industrial, arrasaron las ráfagas
Tremendas postales dejan ver la incidencia que tuvo la tormenta en ese sector crespense.
Un automóvil ardió en llamas en Ruta 12 y acceso Libertad
Precisamente a la altura del ingreso a Aldea San Rafael y la desembocadura del acceso Libertad a Crespo, se produjo un siniestro que movilizó a casi una decena de bomberos.