Motociclistas chocaron a un particular por evadir el control policial: Hubo detenciones

Los comportamientos reprochables de conducción en la vía pública, no sólo implican riesgos para sí, sino también para terceros. En la noche de este sábado, una situación que podría haber revestido mayor gravedad e incluso tragedia, fue el puntapié de una intervención policial con detenciones y la instrucción de una causa penal.

Todo se desarrolló en el marco del intenso operativo de prevención vehicular implementado en diferentes puntos de Crespo, habida cuenta del refuerzo dispuesto este fin de semana. El Jefe de la dependencia, Crio. Ppal. Daniel Roldán , explicó a Estación Plus Crespo: "Alrededor de las 22:40 de este sábado, una de las dotaciones fue comisionada hasta Barrio Jardín, más precisamente calle Buenos Aires, entre De Las Dalias y De Las Azucenas".

"Se tomó conocimiento de la circunstancias por parte de la Guardia Especial de la Jefatura Departamental Paraná, que se encontraba brindando apoyo en la jurisdicción. A instancias de estarse realizando un control en esas inmediaciones, advierten que un motovehículo se acercaba realizando maniobras peligrosas. No sólo era detectable desde el aspecto sonoro, sino que también se visualizó que efectuaba una de las tradicionales destrezas. Cuando el conductor de la moto percibió la presencia policial, intentó huir del operativo emplazado, y es en ese maniobrar evasivo colisionó contra un vehículo familiar. Afortunadamente, los ocupantes del rodado embestido no sufrieron lesiones", relató el funcionario.

Ante el incidente, "los ciudadanos motorizados reaccionaron en forma renuente, resistiendo la intervención; por lo que fueron reducidos y trasladados hasta la dependencia local", dijo Roldán y referenció: "Ambos tienen 21 años, radicados en Crespo".

Por disposición de la Fiscalía de Investigación y Litigación en turno, a cargo de la Dra. Huerto Felguere, el conductor fue trasladado a Alcaidía de Tribunales de Paraná. El acompañante por su parte, fue correctamente identificado. Ambos jóvenes deberán afrontar la Investigación Penal Preparatoria por Resistencia a la Autoridad y Daños en Flagrancia, los cuales se configuran en perjuicio del propietario particular, que denunció las roturas sufridas en su vehículo.