Motociclistas chocaron a un particular por evadir el control policial: Hubo detenciones

Desde el Pórtico hasta el Parque Industrial, arrasaron las ráfagas
Tremendas postales dejan ver la incidencia que tuvo la tormenta en ese sector crespense.
Practicaban maniobras peligrosas cuando se vieron sorprendidos por un operativo que en ese momento se llevaba adelante en Barrio Jardín. El intento de fuga derivó en accidente y resistieron la intervención de los uniformados.
Los comportamientos reprochables de conducción en la vía pública, no sólo implican riesgos para sí, sino también para terceros. En la noche de este sábado, una situación que podría haber revestido mayor gravedad e incluso tragedia, fue el puntapié de una intervención policial con detenciones y la instrucción de una causa penal.
Todo se desarrolló en el marco del intenso operativo de prevención vehicular implementado en diferentes puntos de Crespo, habida cuenta del refuerzo dispuesto este fin de semana. El Jefe de la dependencia, Crio. Ppal. Daniel Roldán , explicó a Estación Plus Crespo: "Alrededor de las 22:40 de este sábado, una de las dotaciones fue comisionada hasta Barrio Jardín, más precisamente calle Buenos Aires, entre De Las Dalias y De Las Azucenas".
"Se tomó conocimiento de la circunstancias por parte de la Guardia Especial de la Jefatura Departamental Paraná, que se encontraba brindando apoyo en la jurisdicción. A instancias de estarse realizando un control en esas inmediaciones, advierten que un motovehículo se acercaba realizando maniobras peligrosas. No sólo era detectable desde el aspecto sonoro, sino que también se visualizó que efectuaba una de las tradicionales destrezas. Cuando el conductor de la moto percibió la presencia policial, intentó huir del operativo emplazado, y es en ese maniobrar evasivo colisionó contra un vehículo familiar. Afortunadamente, los ocupantes del rodado embestido no sufrieron lesiones", relató el funcionario.
Ante el incidente, "los ciudadanos motorizados reaccionaron en forma renuente, resistiendo la intervención; por lo que fueron reducidos y trasladados hasta la dependencia local", dijo Roldán y referenció: "Ambos tienen 21 años, radicados en Crespo".
Por disposición de la Fiscalía de Investigación y Litigación en turno, a cargo de la Dra. Huerto Felguere, el conductor fue trasladado a Alcaidía de Tribunales de Paraná. El acompañante por su parte, fue correctamente identificado. Ambos jóvenes deberán afrontar la Investigación Penal Preparatoria por Resistencia a la Autoridad y Daños en Flagrancia, los cuales se configuran en perjuicio del propietario particular, que denunció las roturas sufridas en su vehículo.
Los mayores destrozos a nivel local se registraron en la zona industrial. Ante la masiva concurrencia, agentes de Guardia Urbana Municipal y Tránsito debieron implementar regulaciones en el tráfico.
Bomberos Voluntarios fueron una vez más el centro de coordinación de la Defensa Civil local, recibiendo numerosos pedidos de asistencia por diversas cuestiones vinculadas a los efectos de la tormenta.
Se desarrollará en Crespo la Jornada de la Música en la Liturgia, una propuesta formativa impulsada por la Delegación Episcopal para la Liturgia de la Arquidiócesis de Paraná, destinada a todos los ministerios de música de la diócesis y a la comunidad que desee profundizar en el sentido litúrgico del canto.
A lo largo de la madrugada se fueron marcando con conos, cintas y diferentes elementos viales, los espacios que no se encuentran en condiciones de ser transitados.
La unidad ya había sido comercializada. Igualmente la policía local llegó hasta el actual tenedor. Dos individualizados por Hurto.
En el mediodía de este viernes, Hernán Miño tomó formalmente la conducción del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales de Crespo (SUOYEM), tras la reciente asamblea de renovación de comisión.
Durante controles aleatorios en procura de una mejor convivencia, se detectaron irregularidades en 5 motovehículos, que no superaron el operativo policial.
La interrupción se producirá en horas de la mañana y responde a la necesidad de realizar tareas en líneas de Media Tensión.
Tiene 16 años. Su madre formalizó el pedido de localización y la Fiscalía autorizó una búsqueda pública en toda la provincia.
