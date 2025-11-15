María Elisa Kemmerer Vda. de Ditrich

Más visto hoy en Estación Plus

Derrumbe histórico en la vacunación infantil: alertan por riesgo sanitario Información General 14 de noviembre de 2025 Menos de la mitad de los niños recibieron las dosis obligatorias. Esto implicó una serie de retrocesos en el control de enfermedades.

Hernán Miño inició su mandato al frente del SUOYEM con continuidad de beneficios y nuevos proyectos Estación Plus Crespo Crespo 14 de noviembre de 2025 En el mediodía de este viernes, Hernán Miño tomó formalmente la conducción del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales de Crespo (SUOYEM), tras la reciente asamblea de renovación de comisión.

Alerta amarilla por lluvias y tormentas en 7 departamentos entrerrianos Entre Ríos 14 de noviembre de 2025 El SMN emitió un alerta por lluvias y tormentas fuertes para la noche del sábado en el oeste de la provincia, con posibles granizo y ráfagas de hasta 90 km/h.