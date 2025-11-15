María Elisa Kemmerer Vda. de Ditrich
Falleció el 15 de noviembre, a la edad de 78 años. Sus restos son velados en Complejo Velatorio de Avda. Ramírez 1032 -Sala "B"-, y serán inhumados el 15 de noviembre a las 16:00, en el cementerio de Crespo; previo responso en el cementerio. Hogar de duelo: Catamarca 1243 - Crespo. Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.Necrológicas15 de noviembre de 2025Estación Plus Crespo
Nélida Imelda Exner de Androwicz
Sofía Victoria Velázquez de Delgado
Carlos Fabián Lensina
Leticia Mabel García
Esther Teresa Vera Vda. de Schaab "Pocha"
Un hombre fue detenido al intentar arrojar lubricantes en un arroyo entrerrianoPoliciales/Judiciales14 de noviembre de 2025
El sujeto fue atrapado sobre un cruce peatonal del arroyo junto a dos tachos cargados de aceite en un autoelevador.
Derrumbe histórico en la vacunación infantil: alertan por riesgo sanitarioInformación General14 de noviembre de 2025
Menos de la mitad de los niños recibieron las dosis obligatorias. Esto implicó una serie de retrocesos en el control de enfermedades.
Hernán Miño inició su mandato al frente del SUOYEM con continuidad de beneficios y nuevos proyectos
En el mediodía de este viernes, Hernán Miño tomó formalmente la conducción del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales de Crespo (SUOYEM), tras la reciente asamblea de renovación de comisión.
Alerta amarilla por lluvias y tormentas en 7 departamentos entrerrianosEntre Ríos14 de noviembre de 2025
El SMN emitió un alerta por lluvias y tormentas fuertes para la noche del sábado en el oeste de la provincia, con posibles granizo y ráfagas de hasta 90 km/h.
Cerutti volvió a mantener agenda con el Embajador de Alemania en Argentina: "Estamos abriendo puertas", destacó Dieter Lamlé
El municipio fue anfitrión de una comitiva ampliada, encabezada por el embajador Dieter Lamlé. Marcelo Cerutti y su equipo, exhibieron el trabajo ecológico del Parque Ambiental y acompañaron a la delegación en su visita a empresas productivas.