María Elisa Kemmerer Vda. de Ditrich

Falleció el 15 de noviembre, a la edad de 78 años. Sus restos son velados en Complejo Velatorio de Avda. Ramírez 1032 -Sala "B"-, y serán inhumados el 15 de noviembre a las 16:00, en el cementerio de Crespo; previo responso en el cementerio. Hogar de duelo: Catamarca 1243 - Crespo. Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.

Necrológicas15 de noviembre de 2025
