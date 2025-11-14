Plus en Vivo

Un hombre fue detenido al intentar arrojar lubricantes en un arroyo entrerriano

El sujeto fue atrapado sobre un cruce peatonal del arroyo junto a dos tachos cargados de aceite en un autoelevador.

Policiales/Judiciales14 de noviembre de 2025
Un hombre fue detenido en Concordia tras ser sorprendido mientras intentaba desechar lubricantes en el arroyo Manzores.

El jefe de la Comisaría Tercera, comisario Eduardo Gamarra, explicó que “la comisión policial llega a este lugar gracias a llamados de vecinos, que advirtieron ingresar un vehículo de gran porte a una zona no autorizada en la vera del arroyo Manzores”.

En un principio, detalló que “los vecinos presumían la posible comisión de un delito ambiental, al volcar fluido, elementos o sustancias prohibidas al cauce del arroyo”. Por las características del hecho, también se presentó en el lugar personal de Saneamiento Ambiental y de la dirección de Tránsito.

No obstante, el comisario aclaró que “por el momento, personal de la división Científica de la policía está constatando” si se llevó a cabo o no el vuelco, pero aseguró que “se constató en flagrancia que han sacado dos mojones de madera de lo que está indicado como el pasaje peatonal”.

Al respecto, el funcionario detalló que “vecinos de la zona han mencionado que han advertido en varias circunstancias anteriores que diferentes vehículos hacen este ingreso para vaya a saber qué, si para volcar el fluido, buscar arena, pero cualquiera de las dos situaciones está prohibida”.

El hombre que fue detenido, dio cuenta que “fue enviado por su empleador a buscar arena en el causal del arroyo”, pero “se lo va a detener por el delito de daño en flagrancia, en principio, por haber arrancado dos mojones de la vía pública”, mientras se busca determinar si se derramaron fluidos o no.

Por último, en el lugar se presentaron los empleadores y dueños de un aserradero ubicado por calle Liniers, que habrían sido señalados como quienes enviaron a su empleado al lugar.

