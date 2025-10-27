Esther Teresa Vera Vda. de Schaab "Pocha"

Más visto hoy en Estación Plus

Amplio triunfo de La Libertad Avanza en Crespo Estación Plus Crespo Crespo 26 de octubre de 2025 La alianza integrada por LLA, el PRO y la UCR se impuso holgadamente en la capital de la avicultura.

Darío Schneider celebró el contundente triunfo de La Libertad Avanza en Crespo y destacó “el mensaje claro de los entrerrianos” Estación Plus Crespo Crespo 26 de octubre de 2025 El ministro de Planeamiento y candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, Darío Schneider, celebró el amplio triunfo de la alianza en Crespo y en gran parte de Entre Ríos. Destacó la unidad política lograda con el PRO y la UCR, valoró el respaldo provincial como “un mensaje claro de los entrerrianos” y afirmó que continuará trabajando junto al gobernador Rogelio Frigerio “sin pausas y con el mismo compromiso”.