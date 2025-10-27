Esther Teresa Vera Vda. de Schaab "Pocha"Necrológicas27 de octubre de 2025Estación Plus Crespo
Falleció el día lunes 27 de octubre a la edad de 81 años.
Sus restos son velados en sala "A" de calle Ramírez 1032 y serán inhumados el día 28 de octubre a las 11:00hs en el cementerio de Crespo, previo responso en la Parroquia San José a las 10:30 hs.
Hogar de duelo: Urquiza 435 - Crespo.
Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt E Hijo.
Amplio triunfo de La Libertad Avanza en Crespo
La alianza integrada por LLA, el PRO y la UCR se impuso holgadamente en la capital de la avicultura.
Darío Schneider celebró el contundente triunfo de La Libertad Avanza en Crespo y destacó “el mensaje claro de los entrerrianos”
El ministro de Planeamiento y candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, Darío Schneider, celebró el amplio triunfo de la alianza en Crespo y en gran parte de Entre Ríos. Destacó la unidad política lograda con el PRO y la UCR, valoró el respaldo provincial como “un mensaje claro de los entrerrianos” y afirmó que continuará trabajando junto al gobernador Rogelio Frigerio “sin pausas y con el mismo compromiso”.
Cerutti destacó el respaldo de los crespenses y consideró el triunfo de La Libertad Avanza como “un espaldarazo a la gestión”
El intendente de Crespo, Dr. Marcelo Cerutti, expresó su satisfacción por los resultados electorales obtenidos en la ciudad y en la provincia, donde la alianza de La Libertad Avanza (LLA), el PRO y la UCR alcanzó un amplio triunfo.
Minguillón: "El electorado de la provincia ha tenido otras prioridades, que no son las que nosotros hemos planteado"
Rodrigo Minguillón, candidato crespense justicialista, valoró la participación ciudadana en las urnas y analizó "hubo un apoyo claro a las propuestas de lo que viene llevando adelante como política nacional el presidente Javier Milei".
Un apostador ganó más de $2.300 millones en el Tradicional del Quini 6
La fortuna volvió a sonreír en el Quini 6. En el sorteo de este domingo, un solo apostador resultó ganador del Tradicional, llevándose un premio superior a los 2.300 millones de pesos, según confirmaron desde la Lotería de Santa Fe. Los números.