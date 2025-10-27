Plus en Vivo

Esther Teresa Vera Vda. de Schaab "Pocha"

Necrológicas27 de octubre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

Falleció el día lunes 27 de octubre a la edad de 81 años.

Sus restos son velados en sala "A" de calle Ramírez 1032 y serán inhumados el día 28 de octubre a las 11:00hs en el cementerio de Crespo, previo responso en la Parroquia San José a las 10:30 hs. 

Hogar de duelo: Urquiza 435 - Crespo.

Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt E Hijo.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus
Dario Schneider

Darío Schneider celebró el contundente triunfo de La Libertad Avanza en Crespo y destacó “el mensaje claro de los entrerrianos”

Estación Plus Crespo
Crespo26 de octubre de 2025

El ministro de Planeamiento y candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, Darío Schneider, celebró el amplio triunfo de la alianza en Crespo y en gran parte de Entre Ríos. Destacó la unidad política lograda con el PRO y la UCR, valoró el respaldo provincial como “un mensaje claro de los entrerrianos” y afirmó que continuará trabajando junto al gobernador Rogelio Frigerio “sin pausas y con el mismo compromiso”.

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo