Erminda Aurora Bovier Vda. de Puntin

Erminda Aurora Bovier Vda. de PuntinNecrológicas30 de noviembre de 2025Estación Plus Crespo
Falleció el 30 de noviembre, a la edad de 103 años. Sus restos son velados en sala “A” de Lampertti y Cía, Echagüe 727 de Paraná, y recibirán sepultura el 1 de diciembre a las 11:15, en el cementerio de Crespo, partiendo el cortejo fúnebre desde la sala a las 10.00.
Hogar de duelo: Paraná
Te puede interesar
Estación Plus CrespoNecrológicas30 de noviembre de 2025
María Elvira Gotte de Derfler
Estación Plus CrespoNecrológicas30 de noviembre de 2025
Norma Beatríz Hetze de Wagner
Estación Plus CrespoNecrológicas29 de noviembre de 2025
Armando Miguel Reisenawer "Mando"
Estación Plus CrespoNecrológicas27 de noviembre de 2025
Flavio Osmar Pittavino
Estación Plus CrespoNecrológicas24 de noviembre de 2025
Zunilda Beatriz Lederhoz Vda. de Schaab
Estación Plus CrespoNecrológicas22 de noviembre de 2025
Más visto hoy en Estación Plus
Norma Beatríz Hetze de Wagner
Estación Plus CrespoNecrológicas29 de noviembre de 2025
Hallan a un niño solo y se negó a regresar con su madre
Estación Plus CrespoPoliciales/Judiciales29 de noviembre de 2025
La Policía advirtió que estaba pernoctando en una plaza entrerriana y activó su puesta a resguardo.
Se reinauguró la sede del Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios "Héctor Motta"
Estación Plus CrespoCrespo29 de noviembre de 2025
La restauración edilicia ameritó el corte de cintas, a instancias de asignarle el nombre del empresario que hizo realidad contar con un inmueble propio para la institución. Noche de recuerdos y celebración.
Un padre discutió con su pareja, se llevó al hijo de 4 años y amenazó con hacerle dañoPoliciales/Judiciales30 de noviembre de 2025
Momentos desesperantes ameritaron la intervención policial. El niño fue luego evaluado por un médico y restituido a su madre.
María Elvira Gotte de Derfler
Estación Plus CrespoNecrológicas30 de noviembre de 2025