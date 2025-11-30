Plus en Vivo

Erminda Aurora Bovier Vda. de Puntin

Falleció el 30 de noviembre, a la edad de 103 años. Sus restos son velados en sala “A” de Lampertti y Cía, Echagüe 727 de Paraná, y recibirán sepultura el 1 de diciembre a las 11:15, en el cementerio de Crespo, partiendo el cortejo fúnebre desde la sala a las 10.00.

Hogar de duelo: Paraná 

