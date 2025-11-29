Norma Beatríz Hetze de Wagner

Más visto hoy en Estación Plus

Profundo pesar en Crespo por la partida de Armando Reisenauer, referente histórico del barrio San José Estación Plus Crespo Crespo 26 de noviembre de 2025 La comunidad de Crespo atraviesa horas de hondo pesar tras conocerse el fallecimiento de Armando Reisenauer, vecino entrañable y figura emblemática del barrio San José. Tenía 76 años y su partida deja un vacío difícil de dimensionar para quienes lo conocieron y compartieron con él décadas de vida comunitaria.

Fin de semana inestable: alertan por lluvias y tormentas en Entre Ríos Estación Plus Crespo Entre Ríos 28 de noviembre de 2025 El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por tormentas para gran parte de Entre Ríos durante este fin de semana.

ENERSA programó un corte de luz para este domingo Estación Plus Crespo Crespo 28 de noviembre de 2025 La interrupción se producirá durante 3 horas de la mañana, afectando a los usuarios de un sector de la ciudad. Responde a la necesidad de realizar tareas en líneas de Media Tensión.