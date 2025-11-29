Plus en Vivo

Norma Beatríz Hetze de Wagner

Falleció el 28 de noviembre, a la edad de 61 años. Sus restos son velados en Complejo Velatorio de Avda. Ramírez 1032 -Sala "A"-, y recibirán sepultura el 29 de noviembre a las 16:00, en el cementerio de Aldea Jacobi; previo acto religioso en la Sala a las 15:00. Hogar de duelo: Dorrego 1157 - Crespo. Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.

