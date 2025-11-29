Norma Beatríz Hetze de Wagner
Falleció el 28 de noviembre, a la edad de 61 años. Sus restos son velados en Complejo Velatorio de Avda. Ramírez 1032 -Sala "A"-, y recibirán sepultura el 29 de noviembre a las 16:00, en el cementerio de Aldea Jacobi; previo acto religioso en la Sala a las 15:00. Hogar de duelo: Dorrego 1157 - Crespo. Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.Necrológicas29 de noviembre de 2025Estación Plus Crespo
Flavio Osmar Pittavino
Zunilda Beatriz Lederhoz Vda. de Schaab
Roberto Luis Troncoso
Antonia Rafaela Heit Vda. de Kiss
Elsa Esther Bauer Vda. de Schwindt "Tela"
Profundo pesar en Crespo por la partida de Armando Reisenauer, referente histórico del barrio San José
La comunidad de Crespo atraviesa horas de hondo pesar tras conocerse el fallecimiento de Armando Reisenauer, vecino entrañable y figura emblemática del barrio San José. Tenía 76 años y su partida deja un vacío difícil de dimensionar para quienes lo conocieron y compartieron con él décadas de vida comunitaria.
Fin de semana inestable: alertan por lluvias y tormentas en Entre Ríos
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por tormentas para gran parte de Entre Ríos durante este fin de semana.
ENERSA programó un corte de luz para este domingo
La interrupción se producirá durante 3 horas de la mañana, afectando a los usuarios de un sector de la ciudad. Responde a la necesidad de realizar tareas en líneas de Media Tensión.
Causa Waigel: La Justicia autorizó que un inmueble sea utilizado por la Municipalidad de Crespo
Tras la homologación del convenio, esta semana se llevó adelante en el Parque Industrial, la diligencia judicial que constató las condiciones en que se encuentra el espacio. Ya podrá comenzar a ser empleado por el gobierno local, con fines específicos.
Detuvieron en Entre Ríos a un hombre acusado de abusar de su hija durante casi 30 añosPoliciales/Judiciales28 de noviembre de 2025
La Policía Federal arrestó a un hombre buscado a nivel nacional por abuso sexual agravado. La víctima, hoy de 35 años, denunció décadas de violencia que comenzaron cuando tenía seis años.