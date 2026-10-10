Ángel Oscar Derfler "Monedero"

Ahora Vasco pierde respaldo judicial para jugar en el Maracaná con BocaDeportes10 de octubre de 2026
La Justicia de Río de Janeiro suspendió la medida que obligaba a ceder el estadio Maracaná al club carioca.
Falleció el 10 de octubre, a la edad de 65 años. Sus restos son velados en Complejo Velatorio de Av. Ramírez 1032 -Sala A-, y serán inhumados el 11 de octubre a las 9:00, en el cementerio de Crespo; previo responso. Hogar de duelo: Güemes 2030 - Crespo. Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.