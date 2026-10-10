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Ángel Oscar Derfler "Monedero"

Necrológicas10 de octubre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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Necrologica lazo luto

Falleció el 10 de octubre, a la edad de 65 años. Sus restos son velados en Complejo Velatorio de Av. Ramírez 1032 -Sala A-, y serán inhumados el 11 de octubre a las 9:00, en el cementerio de Crespo; previo responso. Hogar de duelo: Güemes 2030 - Crespo. Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.

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