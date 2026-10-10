José Miguel Schunk "Puio"

Falleció el 10 de octubre, a la edad de 86 años. Sus restos son velados en Complejo Velatorio de Av. Ramírez 1032-Sala B-, y serán inhumados el 10 de octubre a las 16:00, en el cementerio de Crespo; previo responso en la Parroquia Nuestra Sra. del Rosario, a las 15:30. Hogar de duelo: Alem 1211 - Crespo.