Un padre discutió con su pareja, se llevó al hijo de 4 años y amenazó con hacerle daño

Se estrelló una avioneta que realizaba tareas de fumigaciónPoliciales/Judiciales29 de noviembre de 2025
El piloto fue trasladado al hospital General Francisco Ramírez, de San José de Feliciano.
Momentos desesperantes ameritaron la intervención policial. El niño fue luego evaluado por un médico y restituido a su madre.Policiales/Judiciales30 de noviembre de 2025
Una mujer de 23 años de Concordia denunció que tras una discusión con su pareja, un joven de 21 años, éste la amenazó y se retiró con su hijo de 4 años, advirtiendo que podría hacerle daño.
El hecho se registró este sábado por la tarde, alrededor de las 19, en Concordia. Minutos más tarde, la denunciante tomó conocimiento de que el joven se encontraba con el menor en la vivienda de su familia, consignó Ahora.
Con la intervención de personal policial de la Comisaría Primera y móviles móvil 1479 y móvil 366 de comisaría de Minoridad, los efectivos se constituyeron en el domicilio señalado. En un primer instante, el individuo se resistió dentro de la vivienda y continuó amenazando al menor.
Finalmente, fue reducido y aprehendido por el personal policial.
El niño fue trasladado a sanidad para su evaluación y posteriormente restituido a su madre. El fiscal Dr. Jaume dispuso la aprehensión del padres de 21 años.
La Policía advirtió que estaba pernoctando en una plaza entrerriana y activó su puesta a resguardo.
La Policía Federal arrestó a un hombre buscado a nivel nacional por abuso sexual agravado. La víctima, hoy de 35 años, denunció décadas de violencia que comenzaron cuando tenía seis años.
El trágico accidente ocurrió en la noche de este miércoles. El camionero habría realizado una maniobra indebida.
Un hombre denunció que su auto recibió tres impactos de bala en una calle de Paraná. Los sospechosos fueron detenidos y, según la Policía, amenazaron de muerte a la familia del damnificado.
El trágico siniestro vial ocurrió sobre la Ruta Nacional 12, en cercanías de Gualeguay. Una camioneta impactó desde atrás a un tractor y falleció una mujer de 56 años. Tres personas fueron hospitalizadas con lesiones graves.
La restauración edilicia ameritó el corte de cintas, a instancias de asignarle el nombre del empresario que hizo realidad contar con un inmueble propio para la institución. Noche de recuerdos y celebración.
Con acceso libre y gratuito, el público podrá disfrutar de interpretaciones de variados géneros. Además, habrá ofrecimiento gastronómico.