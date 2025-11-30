Un padre discutió con su pareja, se llevó al hijo de 4 años y amenazó con hacerle daño

Una mujer de 23 años de Concordia denunció que tras una discusión con su pareja, un joven de 21 años, éste la amenazó y se retiró con su hijo de 4 años, advirtiendo que podría hacerle daño.

El hecho se registró este sábado por la tarde, alrededor de las 19, en Concordia. Minutos más tarde, la denunciante tomó conocimiento de que el joven se encontraba con el menor en la vivienda de su familia, consignó Ahora.

Con la intervención de personal policial de la Comisaría Primera y móviles móvil 1479 y móvil 366 de comisaría de Minoridad, los efectivos se constituyeron en el domicilio señalado. En un primer instante, el individuo se resistió dentro de la vivienda y continuó amenazando al menor.

Finalmente, fue reducido y aprehendido por el personal policial.

El niño fue trasladado a sanidad para su evaluación y posteriormente restituido a su madre. El fiscal Dr. Jaume dispuso la aprehensión del padres de 21 años.