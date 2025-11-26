Una mujer murió y tres personas resultaron heridas tras choque entre camioneta y tractor

Violento choque en un camino vecinal de Libertador San Martín
El impacto fue protagonizado por una camioneta y un camión con acoplado. Hubo traslados a un centro asistencial.
El trágico siniestro vial ocurrió sobre la Ruta Nacional 12, en cercanías de Gualeguay. Una camioneta impactó desde atrás a un tractor y falleció una mujer de 56 años. Tres personas fueron hospitalizadas con lesiones graves.Policiales/Judiciales26 de noviembre de 2025
Una mujer de 56 años perdió la vida y tres personas resultaron gravemente heridas en un choque ocurrido en la noche de este martes sobre la Ruta Nacional Nº12, a la altura del kilómetro 259, en jurisdicción de Gualeguay.
Según se informó, una camioneta Chevrolet que circulaba en dirección a Gualeguay impactó desde atrás a un tractor que era conducido por un joven de 24 años. Como consecuencia del fuerte impacto, la acompañante del vehículo de mayor porte falleció en el lugar. La víctima fatal fue identificada como una mujer domiciliada en Aldea Asunción (departamento Gualeguay), se confirmó a Elonce.
En la camioneta viajaban tres personas: el conductor, su esposa —quien perdió la vida— y un joven de 18 años. Tanto el conductor como el joven sufrieron lesiones de carácter grave y fueron trasladados de urgencia al hospital San Antonio de Gualeguay. El conductor del tractor también presentó heridas graves y recibió atención médica en el mismo centro de salud.
El hecho movilizó a personal policial, bomberos y servicios de emergencia, quienes trabajaron en la zona durante varias horas para asistir a las víctimas y despejar la vía, indicaron fuentes policiales.
Si bien las causas del siniestro son materia de investigación, no se descarta que el tractor no contara con el sistema de luces reglamentario, lo que habría dificultado su visibilidad en la ruta. Las pericias accidentológicas intentarán establecer las circunstancias precisas del impacto fatal.
