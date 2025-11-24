Paraná Campaña: Tres adultos y un menor lesionados tras un choque

Una unidad de Rescate del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná se dirigió este domingo por la noche a la Ruta 12 y Dorrego, en el ingreso a Colonia Avellaneda, donde, por motivos que aún se investigan, una camioneta y un automóvil colisionaron de forma violenta.

Como consecuencia del impacto, cuatro personas resultaron lesionadas, entre ellas un menor de edad.

El personal de Bomberos Voluntarios debió realizar maniobras de rescate y asistencia hasta la llegada de las unidades de 107 Emergencias y personal policial.

Personal trabajó sobre ambos vehículos para asegurar que no surgieran riesgos adicionales, garantizando la seguridad de la zona y de todas las personas presentes en el entorno, consignó Ahora.