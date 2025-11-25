Plus en Vivo

Violento choque en un camino vecinal de Libertador San Martín

El impacto fue protagonizado por una camioneta y un camión con acoplado. Hubo traslados a un centro asistencial.

En la tarde de este martes, efectivos de Comisaría Libertador San Martín fueron alertados por un siniestro vial, ocurrido en el camino rural continuación de "El Paraíso", en el ejido de la localidad.

Se confirmó a Estación Plus Crespo que el choque se produjo entre una pick-up Chevrolet S-10, conducida por un hombre de 43 años, que viajaba con un acompañante de 21 años de edad; y un camión Ford con acoplado, que transportaba granos, al mando de un hombre de 65 años. 

La camioneta sufre destrucción en la parte frontal, mientras que la parte posterior del acoplado revistió daños de consideración.

Resultó con lesiones el acompañante de la pick-up, quien debió ser trasladado a un centro asistencial de Libertador San Martín para su atención médica.   

Desde el Ministerio Público Fiscal se ordenó la intervención del área de Policía Científica, para la realización de las pericias correspondientes, que permitan clarificar las circunstancias del siniestro.

