Violento choque en un camino vecinal de Libertador San Martín

Estación Plus CrespoCrespo24 de noviembre de 2025
El Centro Comercial sostiene que la apertura del nuevo local debería encuadrarse en la Ley 9393 y adelantó que podría pedir la revisión del procedimiento que autorizó la habilitación municipal. Señalaron que, de no aplicarse la normativa vigente, se pondría en riesgo la competitividad del comercio local.
Estación Plus CrespoCrespo24 de noviembre de 2025
En la madrugada del domingo 23 de noviembre, numerosos fieles de Crespo participaron de una nueva edición de la Peregrinación del Agradecimiento hacia Boca del Tigre, una manifestación de fe que, según las apreciaciones de los organizadores, este año reunió a más personas que en la edición anterior.
Policiales/Judiciales24 de noviembre de 2025
Falleció tras una intervención policial. Se realizarán pruebas detalladas, mientras la Fiscalía delegó la investigación a una fuerza nacional, para garantizar imparcialidad.
Estación Plus CrespoDeportes24 de noviembre de 2025
Unión de Crespo logró reponerse rápidamente del desgaste de la final de Paraná Campaña y, menos de 24 horas después, obtuvo un triunfo fundamental en el Torneo Regional Federal Amateur.