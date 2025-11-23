Murió un motociclista en Ruta 12, cerca del autódromo de Paraná

Un accidente fatal ocurrió cerca de las 23 de este sábado sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del Autódromo de Paraná, en la localidad de Sauce Montrull. La víctima fue identificada como Alejandro Pereyra, de 60 años, domiciliado en San Benito, quien falleció en el acto tras colisionar con una camioneta Volkswagen Amarok.

Según confirmaron fuentes policiales, una motocicleta colisionó aparentemente con un animal que cruzaba la traza, lo que provocó la desestabilización del rodado y la caída de Pereyra. El motociclista perdió el equilibrio y cayó sobre el carril contrario.

Desde el lado sur hacia el norte circulaba una camioneta Volkswagen Amarok que lo embistió, pudo saber Elonce. El impacto resultó fatal y el conductor de la moto murió en el lugar sin posibilidad de asistencia.

Las primeras informaciones señalaron que el incidente ocurrió alrededor de la medianoche y que el animal involucrado sería un roedor, una comadreja, que atravesó la ruta justo en el momento en que pasaba la moto. Así lo explicó Hernán Góngora, subjefe departamental Paraná, a Radio La Voz.

Al ser notificado del siniestro, el fiscal de turno, Juan Manuel Pereira, se presentó de inmediato en el lugar y supervisó las diligencias iniciales. El funcionario judicial tomó intervención directa en el procedimiento y en la coordinación del trabajo pericial.

Personal de Criminalística realizó las tareas correspondientes para intentar establecer con precisión la mecánica del accidente y confirmar si la colisión con el animal fue el desencadenante principal de la caída. Durante el operativo, la zona permaneció restringida al tránsito hasta finalizar los peritajes y el retiro del cuerpo.