Impactante estafa en Paraná: perdió millones en presuntas inversiones de YPF

Un hombre denuncia haber sido víctima de una estafa con presuntas inversiones en YPF. Se trata de una modalidad que ya fue registrada en otros puntos del país pero que sigue sumando casos dado su sofisticado método: videos editados con Inteligencia Artificial, spots publicitarios en YouTube y sitios web que simulan ser reales y que no son bloqueados por los navegadores.

El portal Ahora corroboró que los videos están en plena circulación como publicidades en diferentes redes sociales, pese a que ha habido denuncias en otras provincias en meses anteriores. A menudo, las producciones realizadas con IA suelen ir variando y utilizando tanto figuras públicas como funcionarios nacionales, hasta desconocidas y de distintas nacionalidades.

Así son algunos de los videos que circulan:

LOS LINKS REDIRIGEN A SITIOS WEB FALSOS:

Uno de los sitios falsos al que redireccionan los videos promocionales realizados con Inteligencia Artificial.

El testimonio de una víctima: “En total me sacaron $46 millones”

En diálogo con Ahora, el damnificado contó su experiencia. La denuncia fue presentada en la Comisaría Primera de Paraná y la modalidad que utilizaron con él es similar a la de otras estafas: se le presentó una oportunidad de inversión con rentabilidad muy alta y con muy poco riesgo, por lo que decidió ingresar voluntariamente.

“Al principio eran 200 dólares y de inmediato comencé a tener rendimientos”, expresó. Todo inició en julio de este año. Se empezaron a comunicar con él diferentes gestores o asesores, “todos con acento caribeño”, advirtió. Luego fue guiado sobre cómo realizar los supuestos trámites de inversión, que consistían en un espiral de transacciones de dinero a diferentes cuentas.

El diálogo con los gestores era cotidiano y con frecuencia. Sin embargo, hubo un momento en que el contacto se perdió durante poco más de un mes. Entonces, recibió un nuevo llamado del mismo gestor que le daba una sopresa: el supuesto monto a cobrar era exorbitante y, con ese engaño, volvió a meterlo en la rueda de transacciones.

Según expresó el denunciante, no ha tenido novedades por parte de la Justicia y aguarda por un encuentro en el Ministerio Público Fiscal para conocer quién lleva adelante su causa. Por último, comentó que su intención es poder dar a conocer su caso para “prevenir que otras personas puedan salir perjudicadas de la misma manera”.