Una mujer sería condenada por quedarse dormida, volcar con su auto y causar la muerte de su nuera

Tragedia en Seguí: murió una mujer en un accidente de tránsito
Un conductor se encuentra detenido, mientras se realizan diligencias bajo la lluvia en el lugar.
La Justicia de Federal trató el pedido de juicio abreviado para la conductora acusada de provocar el vuelco en el que murió su nuera, de 30 años. El hecho sucedió el 13 de febrero de 2023, cuando la familia regresaba de sus vacaciones en Brasil y el vehículo en el que viajaban salió de control sobre la ruta nacional 127.
Durante la audiencia, realizada en el Juzgado de Garantías ante la presencia de los profesionales intervinientes y la imputada, la Fiscalía solicitó imponer una pena de un año de prisión de ejecución condicional y cinco años de inhabilitación para conducir. La acusada es Nilda Cristina Moltrocio, quien manejaba el Renault Sandero en el momento del siniestro.
Según consta en la investigación, el vuelco ocurrió alrededor de las 6.30 en el kilómetro 205 de la ruta 127, a cinco kilómetros al norte de Federal. El Renault Sandero circulaba de norte a sur con destino a Córdoba, luego de que la familia hubiera pasado sus vacaciones en Brasil.
En el vehículo viajaban la conductora, su hijo César Augusto Aguirre, de 39 años; su nuera, Dalma Soledad Benavidez, de 30; y su nieto, Tobías Joaquín, de 8. Las pericias determinaron que el auto se cruzó hacia la banquina contraria y dio varios tumbos antes de detenerse. La causa del despiste habría sido que la conductora se quedó dormida al volante.
Como consecuencia del vuelco, Benavidez falleció debido a las graves lesiones sufridas. El resto de los ocupantes fue trasladado al hospital “Justo José de Urquiza” de Federal, donde se confirmó que presentaban lesiones leves.
En el lugar trabajaron agentes de la Comisaría La Calandrias y personal de Criminalística, junto con la fiscal de turno, Eugenia Molina, y el médico forense Ángel Gabriel Alles Bosch. La Fiscalía consideró acreditada la responsabilidad penal de Moltrocio bajo la figura de homicidio culposo, por su accionar negligente al quedarse dormida mientras conducía.
El pedido de juicio abreviado presentado este miércoles busca cerrar el proceso con la aceptación de responsabilidades por parte de la imputada y la aplicación de una condena condicional. La propuesta contempla un año de prisión en suspenso y cinco años de prohibición para manejar vehículos.
De ser homologado por el Juzgado de Garantías, el acuerdo implicará que la acusada no cumplirá prisión efectiva, pero deberá respetar pautas de conducta durante el período establecido y no podrá conducir por cinco años. La medida apunta a sancionar la conducta negligente que derivó en la muerte de Benavidez y a reforzar la prevención en la conducción en rutas nacionales.
