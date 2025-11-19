Plus en Vivo

Concretan un allanamiento con secuestro en Barrio Seco

Efectivos de Comisaría Crespo llegaron hasta la vivienda en cuestión, hallando el efecto requerido por la justicia.

El Jefe de la dependencia local, Crio. Ppal. Daniel Roldán, precisó a Estación Plus Crespo que "en horas de la tarde de este miércoles, se llevó adelante un procedimiento en Barrio Seco, en cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de Garantías N° 8 de Paraná, a cargo del Dr. Pablo Zoff".

Según referenció el funcionario, "la manda judicial estuvo enmarcada en un legajo por Violencia de Género y protendía el hallazgo de un dispositivo telefónico vinculado a la causa, que es pasible de pericias". 

Con la anuencia pertinente, una dotación de Comisaría Crespo se constituyó en la morada a allanar. Roldán confirmó que "se culminó la diligencia con el formal secuestro de un teléfono celular Motorola A13, en poder del morador de 32 años de edad".

En el lugar tomaron intervención las Secciones Planimetría y Fotografía, de la Dirección General de Policía Científica, quienes elevarán el oportuno informe; mientras que el efecto secuestrado fue remitido al Juzgado Oficiante.

