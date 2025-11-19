Concretan un allanamiento con secuestro en Barrio Seco

Nuevas retenciones de cara a un fin de semana extra largo
En forma reciente, otros 5 motovehículos fueron retirados de la circulación pública crespense.
Efectivos de Comisaría Crespo llegaron hasta la vivienda en cuestión, hallando el efecto requerido por la justicia.Crespo19 de noviembre de 2025Estación Plus Crespo
El Jefe de la dependencia local, Crio. Ppal. Daniel Roldán, precisó a Estación Plus Crespo que "en horas de la tarde de este miércoles, se llevó adelante un procedimiento en Barrio Seco, en cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de Garantías N° 8 de Paraná, a cargo del Dr. Pablo Zoff".
Según referenció el funcionario, "la manda judicial estuvo enmarcada en un legajo por Violencia de Género y protendía el hallazgo de un dispositivo telefónico vinculado a la causa, que es pasible de pericias".
Con la anuencia pertinente, una dotación de Comisaría Crespo se constituyó en la morada a allanar. Roldán confirmó que "se culminó la diligencia con el formal secuestro de un teléfono celular Motorola A13, en poder del morador de 32 años de edad".
En el lugar tomaron intervención las Secciones Planimetría y Fotografía, de la Dirección General de Policía Científica, quienes elevarán el oportuno informe; mientras que el efecto secuestrado fue remitido al Juzgado Oficiante.
Afectará a usuarios de una zona de Crespo. La interrupción del servicio responde a trabajos en líneas de media tensión.
Tuvo ingreso formal una presentación del bloque justicialista, que apunta a obtener precisiones sobre la vinculación entre el municipio y un vehículo particular que se encarga de la recolección tras las podas públicas. Cuestionan las condiciones de seguridad.
Fue aprobado por unanimidad, en 28.900 millones de pesos -un 32% más que el planificado el año anterior-. Se conocieron cuáles serán las obras y acciones prioritarias a realizar el año venidero. Los detalles.
Tras cumplir con los minuciosos requisitos legales, el Ejecutivo formalizó la habilitación del negocio. No obstante, el Cuerpo Legislativo recepcionó los planteos de un grupo de socios del Centro Comercial.
Dos hombres y una mujer fueron trasladados a Alcaidía de Paraná. Hubo secuestros en los procedimientos que se extendieron durante más de 6 horas.
El Jefe Departamental Paraná, Carlos Schmunk, hizo un fuerte llamado a la "concientización en el seno familiar" y bregó por "sanciones ejemplificadoras".
Un conductor se encuentra detenido, mientras se realizan diligencias bajo la lluvia en el lugar.