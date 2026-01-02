¿Dónde esperar a los Reyes Magos que andarán en móviles de bomberos?

Este sábado 3 de enero, las unidades bomberiles saldrán a la calle para protagonizar un hermoso gesto que cada año esperan los infantes. Se trata del recorrido de Melchor, Gaspar y Baltazar, que con ayuda de los bomberos voluntarios de la ciudad, estarán repartiendo bolsitas con artículos dulces.

A las 17:00 comenzará el despliegue por la ciudad y según se confirmó a FM Estación Plus Crespo, ésta será la hoja de ruta prevista:

RECORRIDO REYES 1



Salida del cuartel y continuidad por: Yrigoyen. Pesante. Entre Rios. Gualeguaychú. Mendoza. Federación. Misiones. Democracia. Marcos Laferrara. Jauretche. Alemanes del Volga. Raúl Alfonsín. Misiones. La Pampa. Córdoba. Kaehler. Entre Ríos. Storni. Cardozo. Los Reseros. Güemes. Pringles. Dorrego. Alem. Belgrano. Pasaje Echagüe. Humberto Seri. Independencia. Laurencena.

RECORRIDO REYES 2



Salida del cuartel y continuidad por: Yrigoyen. Chaco. Roque Saenz Peña. Otto Sagemüller. Miranda. Los Ombúes. Jorge Heinze. Los Fresnos. Illia. Saavedra. Almafuerte. España. Los Andes. Los Olivos. Perón. Los Constituyentes. Gloria Montoya. Ana Monti. Teresa Ratto. Los Constituyentes. Stronatti. Independencia y Laurencena.

RECORRIDO DE LOS DOS EQUIPOS JUNTOS

Salida del Parque Evita y continuidad por: Mitre. Urquiza. Independencia. San Martin. Güemes. Falucho, para llegar al cuartel.