¿Dónde esperar a los Reyes Magos que andarán en móviles de bomberos?

Crespo adhirió al RINI: ¿Qué beneficios incluye y a quiénes alcanza?
Fue aprobado el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones. Los interesados en acogerse tendrán plazo durante 2 años para inscribirse.
Se reciben donaciones en el cuartel hasta el atardecer de hoy. Este sábado, Crespo vivirá la tradicional caravana de Reyes, que organiza Bomberos Voluntarios, cosechando la alegría de los pequeños durante la entrega de golosinas.Crespo02 de enero de 2026Estación Plus Crespo
Este sábado 3 de enero, las unidades bomberiles saldrán a la calle para protagonizar un hermoso gesto que cada año esperan los infantes. Se trata del recorrido de Melchor, Gaspar y Baltazar, que con ayuda de los bomberos voluntarios de la ciudad, estarán repartiendo bolsitas con artículos dulces.
A las 17:00 comenzará el despliegue por la ciudad y según se confirmó a FM Estación Plus Crespo, ésta será la hoja de ruta prevista:
RECORRIDO REYES 1
Salida del cuartel y continuidad por: Yrigoyen. Pesante. Entre Rios. Gualeguaychú. Mendoza. Federación. Misiones. Democracia. Marcos Laferrara. Jauretche. Alemanes del Volga. Raúl Alfonsín. Misiones. La Pampa. Córdoba. Kaehler. Entre Ríos. Storni. Cardozo. Los Reseros. Güemes. Pringles. Dorrego. Alem. Belgrano. Pasaje Echagüe. Humberto Seri. Independencia. Laurencena.
RECORRIDO REYES 2
Salida del cuartel y continuidad por: Yrigoyen. Chaco. Roque Saenz Peña. Otto Sagemüller. Miranda. Los Ombúes. Jorge Heinze. Los Fresnos. Illia. Saavedra. Almafuerte. España. Los Andes. Los Olivos. Perón. Los Constituyentes. Gloria Montoya. Ana Monti. Teresa Ratto. Los Constituyentes. Stronatti. Independencia y Laurencena.
RECORRIDO DE LOS DOS EQUIPOS JUNTOS
Salida del Parque Evita y continuidad por: Mitre. Urquiza. Independencia. San Martin. Güemes. Falucho, para llegar al cuartel.
La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos pidieron al Concejo de Crespo, que "garantice la participación igualitaria de los aspirantes y acrediten debidamente su idoneidad para el cargo", además de "publicidad y transparencia del proceso".
Ante el aumento del consumo en los meses de altas temperaturas, la Municipalidad de Crespo recordó una serie de medidas simples y cotidianas para promover el uso responsable del agua potable y evitar el derroche.
La iniciativa se desarrollará del 18 al 24 de enero de 2026 con la participación de más de 140 misioneros de la Familia de Schoenstatt. Además, el párroco Rubén Schmidt recordó los horarios de las celebraciones de fin de año y Año Nuevo, y transmitió su saludo a la comunidad.
El Ejecutivo Municipal solicitó se genere la nómina de tres profesionales para ocupar el cargo. Se pospuso el sometimiento a votación.
La veterinaria Natalia Reyes advirtió sobre las graves consecuencias de la pirotecnia sonora en perros y gatos, los riesgos del golpe de calor durante jornadas de altas temperaturas y el aumento de casos de VIF y leucemia felina en la zona, remarcando la prevención y la tenencia responsable como ejes centrales del cuidado animal en las fiestas.
La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) publicó la Resolución Nº 564/25, mediante la cual establece el cronograma de pagos para Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotor y Profesiones Liberales.
Secuestros dejan al descubierto una estructura organizada para la descarga, acopio y utilización irregular de mercadería perteneciente al Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia.
La primera hipótesis apunta a que ingirió alimentos y bebidas que no correspondían a su edad. ¿Qué pasó en las fiestas de Año Nuevo? La Fiscalía busca establecer responsabilidades.