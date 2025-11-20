Antonia Rafaela Heit Vda. de KissNecrológicas20 de noviembre de 2025Estación Plus Crespo
Falleció el día 20 de noviembre a la edad de 84 años. Sus restos son velados en sala "A" de calle Ramírez 1032 y serán inhumados el día 20 de noviembre a las 17:30 hs en el Cementerio de Crespo, previo responso en el cementerio.
Hogar de duelo: Dorrego 1973 - Crespo.
Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.
Elsa Esther Bauer Vda. de Schwindt "Tela"
Elida Anita Berns
María Elisa Kemmerer Vda. de Ditrich
Gloria Leonor García de Gómez
Nélida Imelda Exner de Androwicz
Carlos Schmunk: "Es llamativo que los padres hayan ido a reclamarle a la Policía por las motos retenidas, sabiendo las condiciones"
El Jefe Departamental Paraná, Carlos Schmunk, hizo un fuerte llamado a la "concientización en el seno familiar" y bregó por "sanciones ejemplificadoras".
Antonia Rafaela Heit Vda. de Kiss
Piden Informe sobre la recolección de podas públicas en distintas zonas de Crespo
Tuvo ingreso formal una presentación del bloque justicialista, que apunta a obtener precisiones sobre la vinculación entre el municipio y un vehículo particular que se encarga de la recolección tras las podas públicas. Cuestionan las condiciones de seguridad.
ENERSA programó corte de luz para este domingo
Afectará a usuarios de una zona de Crespo. La interrupción del servicio responde a trabajos en líneas de media tensión.
Tragedia en Seguí: murió una mujer en un accidente de tránsito
Un conductor se encuentra detenido, mientras se realizan diligencias bajo la lluvia en el lugar.