Antonia Rafaela Heit Vda. de Kiss

Necrológicas
20 de noviembre de 2025
Estación Plus Crespo

Falleció el día 20 de noviembre a la edad de 84 años. Sus restos son velados en sala "A" de calle Ramírez 1032 y serán inhumados el día 20 de noviembre a las 17:30 hs en el Cementerio de Crespo, previo responso en el cementerio.

Hogar de duelo: Dorrego 1973 - Crespo.

Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.

