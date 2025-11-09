Nélida Imelda Exner de Androwicz

Nélida Imelda Exner de AndrowiczNecrológicas09 de noviembre de 2025Estación Plus Crespo
Falleció el 9 de noviembre, a la edad de 75 años. Sus restos serán velados en sala de calle Estrada 1622 y serán inhumados el 9 de noviembre a las 16:00, en el cementerio de Crespo. Hogar de duelo: Moreno 2125 - Crespo. Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.
Crespo: Desde la próxima semana realizan desvíos por trabajos en el Acceso Arturo Illia
Desde el martes 11 de noviembre personal municipal realizará trabajos mantenimiento vial en el Acceso Presidente Arturo Illia de Crespo.
Últimas horas para votar a una empresaria de Crespo en la selección de la "Mujer Empresaria FEDER 2025"
Julia Fontana es una de las cinco finalistas del prestigioso certamen que distingue el compromiso, la innovación y la trayectoria de mujeres emprendedoras de Entre Ríos. Quien resulte elegida, representará a la provincia a nivel nacional. Cómo votar.
Un hombre alcoholizado atacó a golpes a una mujer policía dentro de un boliche
La funcionaria sufrió lesiones en su rostro. El test de alcoholemia al detenido arrojó 1,31 gr/l.
Empresaria de Crespo fue premiada con la distinción "Mujer Empresaria FEDER 2025"
Julia Fontana, creadora de "Doninas" -alimentos sin gluten, elaborados a base de productos naturales-, se alzó con el reconocimiento provincial, que además le permitirá participar del certamen nacional "Mujer Empresaria CAME 2025".
Mujer detenida por grave lesión a su ex novio
Ingresó sorpresivamente en la casa de quien era su pareja y ataque mediante, le provocó lesiones en la clavícula derecha. El muchacho fue hospitalizado.