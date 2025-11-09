Nélida Imelda Exner de Androwicz

Plus en Vivo

Falleció el 9 de noviembre, a la edad de 75 años. Sus restos serán velados en sala de calle Estrada 1622 y serán inhumados el 9 de noviembre a las 16:00, en el cementerio de Crespo. Hogar de duelo: Moreno 2125 - Crespo. Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.

