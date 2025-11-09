Nélida Imelda Exner de Androwicz

Más visto hoy en Estación Plus

Últimas horas para votar a una empresaria de Crespo en la selección de la "Mujer Empresaria FEDER 2025" Estación Plus Crespo Crespo 08 de noviembre de 2025 Julia Fontana es una de las cinco finalistas del prestigioso certamen que distingue el compromiso, la innovación y la trayectoria de mujeres emprendedoras de Entre Ríos. Quien resulte elegida, representará a la provincia a nivel nacional. Cómo votar.

Empresaria de Crespo fue premiada con la distinción "Mujer Empresaria FEDER 2025" Estación Plus Crespo Crespo 08 de noviembre de 2025 Julia Fontana, creadora de "Doninas" -alimentos sin gluten, elaborados a base de productos naturales-, se alzó con el reconocimiento provincial, que además le permitirá participar del certamen nacional "Mujer Empresaria CAME 2025".