Sofía Victoria Velázquez de Delgado

Necrológicas
02 de noviembre de 2025
Falleció el 1 de noviembre, a la edad de 25 años. Sus restos son velados en Sala de calle Estrada 1622, y serán inhumados el 2 de noviembre a las 11:00, en el cementerio de Crespo. Hogar de duelo: Las Higuerillas 269 - Crespo. Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.

