Sofía Victoria Velázquez de Delgado

Sofía Victoria Velázquez de DelgadoNecrológicas02 de noviembre de 2025Estación Plus Crespo
Falleció el 1 de noviembre, a la edad de 25 años. Sus restos son velados en Sala de calle Estrada 1622, y serán inhumados el 2 de noviembre a las 11:00, en el cementerio de Crespo. Hogar de duelo: Las Higuerillas 269 - Crespo. Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.
Un niño de 6 años fue derivado a Paraná tras un siniestro en Crespo
Ocurrió en Barrio San Lorenzo. El pequeño se desplazaba en moto junto a su mamá.
Adolescente embistió a una agente policial y demandarán a los padres
La conductora tenía 14 años y se fugó tras lesionar a la funcionaria. La Policía de Entre Ríos iniciará una demanda civil contra los progenitores.
Robo y fuerte agresión a una policía que cuidaba una plaza entrerrianaPoliciales/Judiciales01 de noviembre de 2025
La funcionaria fue tomada desde atrás por un individuo y arrastrada hasta un sector donde la aguardaban dos sujetos más.
Carlos Johnson y Ximena Simeone, los ganadores del “Maratón de la Avicultura”
Más de 600 personas participaron del maratón. Entre los crespenses mejores ubicados estuvieron Solange Tropini y Walter Jacob. Aquí los podios completos.